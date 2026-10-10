Naukowcy opracowali metodę kriokonserwacji erytrocytów myszy z wykorzystaniem fragmentu białka niesporczaków i cukru trehalozy. Po zamrożeniu i rozmrożeniu w pełni odzyskało sprawność do 89% komórek poddanych nowej metodzie, podczas gdy przy zamrażaniu z gliceryną wskaźnik ten wynosił około 82%, informuje News-Medical.

Alternatywa dla gliceryny

Erytrocyty zamraża się w celu długotrwałego przechowywania, w tym rzadkich grup krwi. Zwykle do zapobiegania tworzeniu się kryształków lodu stosuje się glicerynę, jednak przed transfuzją należy ją usunąć, a proces ten może uszkadzać komórki.

Naukowcy badali białka CAHS, które pomagają niesporczakom, zwanym też niedźwiedziami wodnymi, przetrwać w ekstremalnych warunkach, w tym podczas zamrażania i odwodnienia. Zamiast pełnowymiarowego białka zespół wykorzystał jego fragment zapewniający efekt ochronny i połączył go z trehalozą — cukrem stabilizującym błony komórkowe i białka.

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Testy na myszach

W niskiej temperaturze i podczas późniejszego zamrażania w ciekłym azocie połączenie fragmentu CAHS i trehalozy zmieniało procesy tworzenia i topnienia lodu, chroniąc komórki przed uszkodzeniami. Po rozmrożeniu składniki można było usunąć przez wirowanie.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie ACS Applied Materials & Interfaces. Autorzy sprawdzili również biokompatybilność zamrożonych, rozmrożonych i przemytych komórek. Transfuzja tak kriokonserwowanej krwi myszom z anemią znacząco podniosła liczbę erytrocytów i poziom hemoglobiny bez reakcji zapalnej. Badacze mają nadzieję, że podejście to pomoże opracować skuteczniejsze metody kriokonserwacji i strategie ochronne dla krwi zdolnej funkcjonować w temperaturze pokojowej.

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