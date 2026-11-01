W ZEA służba medyczna Abu Dhabi Health Services (Seha) uruchomiła ogólnokrajową, roczną kampanię mającą zachęcić więcej kobiet do dobrowolnego oddawania krwi. Inicjatywa ma zwiększyć świadomość roli krwiodawstwa w zapewnianiu szpitalom zapasów krwi do transfuzji i pomocy w nagłych przypadkach, podaje The National.

Wkład kobiet-dawczyń

Według Seha od 2020 roku do rejestru dawców dołączyło 8 599 obywatelek ZEA. Dokonały one 4 022 donacji, które pomogły uzupełnić zapasy na potrzeby transfuzji krwi i doraźnej pomocy medycznej.

Seha zaznaczyła, że zróżnicowana baza dawców pomaga uniknąć krytycznych niedoborów krwi podczas sytuacji nadzwyczajnych i sezonowych spadków. Krew jest potrzebna pacjentom z różnych grup, w tym kobietom z komplikacjami podczas porodu.

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Działania przez cały rok

Kampania Seha, należącej do operatora medycznego PureHealth, obejmuje wydarzenia informacyjne dla kobiet, działania edukacyjne, współpracę ze społecznościami oraz programy wyróżniania dawców. Jej celem jest zachęcenie kobiet uprawnionych do oddawania krwi do regularnego udziału w dobrowolnym krwiodawstwie.

Dyrektorka medyczna Służby Banku Krwi Seha, dr Eiman Al-Zaabi, oświadczyła, że kobiety wnoszą ważny i coraz większy wkład w dobrowolne krwiodawstwo. Aby oddać krew w ZEA, dawca musi mieć od 18 do 65 lat, ważyć co najmniej 50 kg, być w dobrym stanie zdrowia oraz posiadać Emirates ID. Turyści i odwiedzający zasadniczo nie mogą być dawcami.

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