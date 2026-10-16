Naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii wykryli w mózgu pacjenta z chorobą Alzheimera różnice między sąsiadującymi obszarami, w których leczenie usunęło blaszki amyloidowe, a obszarami, gdzie one pozostały. W obszarach z niemal całkowitym usunięciem amyloidu było niewiele lub nie było splątków tau — innej patologii białkowej związanej z uszkodzeniem komórek nerwowych i pogorszeniem pamięci. Informuje o tym ScienceDaily.

Porównano sąsiadujące obszary mózgu

Naukowcy badali tkanki mózgu mężczyzny, który za życia uczestniczył w badaniu klinicznym adukanumabu. Gdy był po pięćdziesiątce, zdiagnozowano u niego łagodne zaburzenia poznawcze spowodowane chorobą Alzheimera. Przez cztery i pół roku otrzymał 30 dawek leku, a zmarł około cztery lata po ostatniej dawce. Przed śmiercią mężczyzna wyraził życzenie przekazania mózgu do badań naukowych.

Podczas analizy specjaliści zaobserwowali nierównomierny rozkład zmian patologicznych. W zakrętach mózgu większość blaszek amyloidowych zniknęła, a nagromadzenie tau było minimalne. Jednocześnie w przyległych bruzdach pozostały znaczne złogi amyloidu. W tych strefach wykryto także więcej splątków tau, stan zapalny i degenerację tkanki mózgowej. Taki rozkład był zgodny ze skanami wykonanymi za życia pacjenta, które pokazały, że skuteczność usuwania amyloidu różniła się w zależności od obszaru mózgu.

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Wnioski i ograniczenia badania

Autorzy przedstawili wyniki na Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Alzheimera w 2026 roku, a także opublikowali badanie w czasopiśmie JAMA. Zaznaczają, że obserwacja dostarcza rzadkich danych z ludzkiego mózgu na temat możliwego związku między usuwaniem amyloidu, ograniczaniem gromadzenia tau a spowalnianiem procesów neurodegeneracyjnych.

Jednocześnie badanie obejmuje tylko jednego pacjenta, dlatego nie dowodzi, że samo usunięcie blaszek amyloidowych bezpośrednio spowodowało różnice w poziomach tau i uszkodzeniu tkanek. Praca nie określa również, jaką dokładnie część amyloidu należy usunąć, aby uzyskać trwały efekt ochronny. Badacze planują ustalić, dlaczego niektóre obszary mózgu lepiej reagują na terapię oraz czy wczesne rozpoczęcie leczenia, przed znacznym nagromadzeniem splątków tau, może opóźnić rozwój choroby.

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