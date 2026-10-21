Badanie obejmujące 110 538 operacji nie wykazało spadku częstości zakażeń miejsca operowanego, powikłań pooperacyjnych ani zgonów dzięki systemom oczyszczania i sterylizacji powietrza na salach operacyjnych. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Anesthesiology informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

Naukowcy przez kilka lat testowali systemy w 68 salach operacyjnych. W 34 salach instalowano aktywne urządzenia, które filtrowały powietrze i usuwały bakterie oraz inne zanieczyszczenia. W pozostałych salach operacyjnych stosowano nieaktywne urządzenia identyczne pod względem wyglądu i poziomu hałasu.

Każdy tryb stosowano przez cztery tygodnie, po czym systemy zamieniano miejscami. Ani pacjenci, ani zespoły kliniczne nie wiedzieli, w których salach operacyjnych działały aktywne instalacje.

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Wnioski autorów

Autorzy zaznaczają, że wyniki mogą wskazywać, iż bakterie w powietrzu nie są istotnym źródłem zakażeń miejsca operowanego w nowoczesnych salach operacyjnych.

Według profesora McGovern Medical School UTHealth Houston Daniela Sesslera bardziej celowe byłoby skupienie się na innych możliwych źródłach bakterii, w tym na skórze pacjenta, bakteriach z jelit oraz zapobieganiu infekcjom po operacji. Uważa on również, że dalsze badania powinny ocenić takie systemy w mniej sterylnych warunkach — na oddziałach szpitalnych i oddziałach intensywnej terapii.

Zakażenia miejsca operowanego mogą dotyczyć skóry, tkanek, narządów lub materiału wszczepionego podczas operacji. Według danych przytoczonych w materiale występują one u około 1–3% pacjentów po zabiegach chirurgicznych, a w przypadku niektórych procedur, w tym operacji jelita grubego i odbytnicy, ryzyko jest wyższe.

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