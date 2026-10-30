Przegląd 157 publikacji dotyczących badań klinicznych wykazał, że kompleksy multiwitaminowe najbardziej konsekwentnie podnoszą we krwi poziom folianów oraz witamin B6 i B12. Jednocześnie wyniki dotyczące innych składników odżywczych i skutków klinicznych były niejednorodne, a przegląd nie pozwala ustalić ogólnej korzyści klinicznej takich suplementów, informuje News-Medical.

Co przeanalizowali badacze

Przegląd opublikowany w Journal of Dietary Supplements objął 103 pierwotne raporty z interwencji oraz 54 powiązane publikacje, z których część dotyczyła tych samych grup uczestników. Badacze wyszukiwali anglojęzyczne, recenzowane prace w bazach Cochrane Library, Scopus i PubMed do 9 września 2026 roku. Do selekcji włączano badania, w których ponad 10 osób przyjmowało multiwitaminy przez co najmniej dwa tygodnie.

Wyniki dotyczące innych witamin i minerałów okazały się niejednorodne. Efekty suplementów z żelazem, cynkiem lub jodem zależały od wyjściowego zaopatrzenia w składniki odżywcze, stanu zdrowia oraz konkretnego składu produktu. Wzrost wskaźników we krwi nie zawsze wiązał się z poprawą wyników klinicznych.

Ciąża, pamięć i choroby sercowo-naczyniowe

W pojedynczych badaniach multiwitaminy wiązano z lepszymi wynikami ciąży i rezultatami testów poznawczych. W szczególności w badaniu JiVitA-3 kompleks mikroskładników odżywczych zmniejszał częstość niskiej masy urodzeniowej i przedwczesnych porodów w porównaniu z żelazem i kwasem foliowym, ale nie wykazał statystycznie istotnego zmniejszenia śmiertelności niemowląt do szóstego miesiąca życia.

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Dane dotyczące funkcji poznawczych również były sprzeczne: analizy projektu COSMOS odnotowały korzyści dla wybranych wskaźników pamięci i ogólnego poznania, podczas gdy Physicians’ Health Study II nie wykazało ogólnego efektu poznawczego. Zapobieganie demencji za pomocą multiwitamin pozostaje nieudowodnione. Duże badania PHS-II i COSMOS nie ustaliły ogólnego działania profilaktycznego wobec chorób sercowo-naczyniowych.

Bezpieczeństwo i ograniczenia przeglądu

Multiwitaminy były ogólnie dobrze tolerowane w ciąży, u osób starszych i po operacjach. Jednak preparaty z cynkiem lub żelazem czasami powodowały łagodne zaburzenia trawienne. W PHS-II zgłaszano nieco częstsze wysypki i krwawienia z nosa, a w COSMOS — wzrost liczby przypadków krwawienia z przewodu pokarmowego. Witamina K może wchodzić w interakcje z antykoagulantami, w tym z warfaryną.

Autorzy nie oceniali ryzyka błędów systematycznych ani wiarygodności dowodów, a także nie przeprowadzili metaanalizy. Ogranicza to wnioski dotyczące wielkości i wiarygodności możliwych efektów. Przegląd sfinansowano z nieograniczonego grantu edukacyjnego Haleon dla Think Healthy Group; główny autor Taylor Wallace poinformował o roli doradczej w Haleon oraz o pracy jako redaktor naczelny czasopisma, w którym opublikowano badanie.

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