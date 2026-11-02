Naukowcy z Nova Southeastern University w Davie w Stanach Zjednoczonych wskazali w przeglądzie 28 badań, że agoniści receptora glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1) mogą poprawiać niektóre wskaźniki hormonalne i funkcję menstruacyjną u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS). Jednocześnie dane dotyczące owulacji, płodności i zajścia w ciążę pozostają ograniczone, informuje News-Medical.

Jakie wyniki wykryto

Autorzy przeanalizowali prace dotyczące ginekologicznych i reprodukcyjnych skutków terapii agonistami receptora GLP-1 u pacjentek z PCOS. Przejrzeli 1416 rekordów w czterech bazach danych, a do końcowej analizy włączyli 28 badań. Najczęściej badano liraglutyd, eksenatyd i semaglutyd.

Najbardziej spójne zmiany dotyczyły laboratoryjnych oznak hiperandrogenizmu — nadmiernego działania androgenów. W szeregu badań odnotowano obniżenie poziomów testosteronu całkowitego i wolnego, androstendionu oraz wskaźnika wolnych androgenów, a także wzrost poziomu globuliny wiążącej hormony płciowe. W niektórych pracach informowano również o obniżeniu poziomu hormonu luteinizującego. Dane dotyczące objawów klinicznych, w tym hirsutyzmu i trądziku, były niejednorodne.

Funkcja menstruacyjna i płodność

Funkcję menstruacyjną oceniano w 13 badaniach. Trzy z nich wykazały poprawę częstości lub regularności miesiączek po leczeniu, przede wszystkim u kobiet ze znacznym spadkiem masy ciała. W dwóch pracach opisano poprawę charakteru krwawień i zmniejszenie częstości braku miesiączki, jednak inne badania nie wykazały statystycznie istotnych różnic.

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Owulację, płodność i ciążę analizowano w dziewięciu badaniach. Wzrost częstości owulacji obserwowano przede wszystkim przy połączeniu agonistów receptora GLP-1 z metforminą. W małym randomizowanym badaniu pilotażowym z udziałem 28 kobiet wskaźnik ciąż podczas późniejszego zapłodnienia in vitro był wyższy po leczeniu przygotowawczym liraglutydem w połączeniu z metforminą niż po zastosowaniu samej metforminy.

Ograniczenia dowodów

Niemal wszystkie włączone badania informowały również o zmniejszeniu wskaźnika masy ciała, masy ciała i insulinooporności, a także o poprawie kontroli glukozy. Autorzy przeglądu podkreślili, że obecnie nie można ustalić, czy zmiany reprodukcyjne są wywołane bezpośrednio przez leki, czy stanowią skutek utraty masy ciała i poprawy stanu metabolicznego.

Wnioski ograniczają niejednorodność badań, małe próby, krótkie okresy obserwacji oraz częste ocenianie wskaźników reprodukcyjnych jako drugorzędowych. Przegląd nie analizował bezpieczeństwa leków w czasie ciąży; odrębne zalecenia kliniczne radzą przerwać stosowanie agonistów receptora GLP-1 przed planowanym poczęciem z powodu ograniczonych danych dotyczących bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży.

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