Przegląd 41 badań, przedstawiony w Londynie w Wielkiej Brytanii podczas 44. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej, wykazał związek między wyższym poziomem zanieczyszczenia powietrza a większym prawdopodobieństwem jaskry i zaćmy. Najwyraźniejszą zależność badacze odnotowali w przypadku drobnych cząstek PM2.5, informuje Live Science.

Dane milionów osób

Przegląd połączył wyniki dziesiątek badań z udziałem milionów osób w Azji Wschodniej i Wielkiej Brytanii. Autorzy przeanalizowali wpływ cząstek PM2.5 i PM10, a także dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu i tlenku węgla. W większości prac długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia oceniano na podstawie ich poziomu w pobliżu miejsca zamieszkania ludzi — wykorzystując dane z państwowych systemów monitoringu, obserwacji satelitarnych i modeli komputerowych.

Osoby z najwyższym poziomem narażenia na PM2.5 miały o 70% wyższe szanse na jaskrę niż osoby z najniższym poziomem takiego narażenia. Zwiększenie ekspozycji na PM2.5 w zakresie różnicy między 25. a 75. percentylem w poszczególnych badaniach wiązano z o 8% wyższymi szansami na jaskrę oraz o 4% wyższym ryzykiem zaćmy.

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Nie jest to dowód przyczynowości

Badania uwzględnione w przeglądzie miały charakter obserwacyjny, dlatego wskazują na związek statystyczny, lecz same w sobie nie dowodzą, że zanieczyszczenie powietrza powoduje te choroby. Epidemiolożka środowiskowa Nidhi Singh, która nie uczestniczyła w pracy, zaznaczyła, że związek między PM2.5 a jaskrą był stosunkowo spójny w przeanalizowanych badaniach. Dane dotyczące zaćmy były umiarkowanie spójne, ale bardziej zróżnicowane.

W przypadku zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem wyniki były mniej spójne. Autorzy nie znaleźli również istotnego związku między jaskrą a dwutlenkiem azotu lub ozonem ani między zaćmą a ozonem. Dwutlenek siarki i większe cząstki PM10 nie wykazały istotnych związków z żadną z trzech chorób.

Okulista Ahmed Alnabihi, współautor przeglądu, zasugerował, że drobne cząstki mogą powodować stres oksydacyjny i przewlekły stan zapalny. Jak stwierdził, procesy te mogą potencjalnie uszkadzać białka soczewki utrzymujące jej przezroczystość, a także komórki zwojowe siatkówki, które przekazują informacje wzrokowe do mózgu.

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