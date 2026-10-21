W czasopiśmie Sexual Medicine Reviews opublikowano przegląd, którego autorka zaproponowała model zmian w tkankach sromu po porodzie. Ma on wyjaśnić, dlaczego ból podczas seksu może utrzymywać się u części kobiet nawet po normalizacji poziomu hormonów. Poinformował o tym News-Medical.

Pięć układów regeneruje się inaczej

Model Postpartum Vulvar Tissue-State Model opracowała dr Laura Kelly z Ronin Institute for Independent Scholarship 2.0. Przegląd, opublikowany 27 września 2026 roku, podsumowuje 61 publikacji naukowych z zakresu endokrynologii rozrodu, biologii dolnych dróg płciowych, neuronauki, badań nad bólem miednicy oraz mikrobiomem.

Badaczka wyodrębniła pięć częściowo niezależnych układów: strukturę tkanki łącznej i skóry, przepływ krwi i sygnalizację tlenkiem azotu, lokalną aktywność androgenową, nerwy przedsionka pochwy i układ czuciowy, a także mikrobiom pochwy. Po porodzie układy te ulegają zmianom, ale nie regenerują się synchronicznie.

Zgodnie z modelem spadek poziomu estrogenu może przyczyniać się do ścieńczenia tkanek, zmian mikrobiomu oraz utraty ochronnej dominacji pałeczek kwasu mlekowego. Jednocześnie urazy porodowe i stan zapalny mogą wpływać na układ nerwowy. Autorka przypuszcza, że tkanki, przepływ krwi i mikrobiom mogą wrócić do normy po zakończeniu karmienia piersią, podczas gdy wrażliwość nerwowa może utrzymywać się dłużej.

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Dane dotyczące częstości występowania bólu

W materiale przytoczono dane z metaanalizy z 2025 roku, która objęła 65 badań: trzy miesiące po porodzie ból podczas seksu zgłaszało około 60% kobiet. Ponad jedna czwarta uczestniczek badań nadal miała ten objaw rok po porodzie. Wśród kobiet karmiących piersią częstość takiego bólu była ponad dwukrotnie wyższa.

Kelly podzieliła okres poporodowy na trzy etapy: ostre remodelowanie w ciągu pierwszych sześciu tygodni, okres laktacji od sześciu tygodni do zakończenia karmienia piersią oraz regenerację endokrynną po jego zakończeniu. Autorka określa pierwsze sześć tygodni jako okres największej podatności i możliwe okno dla profilaktyki.

Wśród możliwych podejść wymagających dalszej weryfikacji przegląd wymienia ochronę tkanek, odpowiednią kontrolę bólu po wygojeniu urazów, wczesną fizjoterapię mięśni dna miednicy oraz dostosowanie tempa życia seksualnego do gotowości tkanek. Nie są to zalecenia kliniczne, lecz hipotezy dla przyszłych badań.

Model przewiduje również, że cięcie cesarskie może zmniejszać mechaniczne rozciąganie sromu, ale nie eliminuje zmian hormonalnych. Autorka proponuje sprawdzenie tej hipotezy, między innymi poprzez uzupełnienie istniejących zbiorów danych o badanie bólu wywołanego w okolicy przedsionka pochwy.

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