Autorzy artykułu przeglądowego w czasopiśmie Trends in Endocrinology & Metabolism zasugerowali, że krótkie przerwy między ciążami mogą wpływać na trajektorię biologicznego starzenia się matek. Jak informuje News-Medical, jeśli organizm nie ma wystarczająco dużo czasu na regenerację, zmiany związane z wiekiem biologicznym mogą potencjalnie kumulować się podczas kolejnych ciąż.

Co wiadomo o wieku biologicznym

Starzenie biologiczne opisuje zmiany w komórkach, tkankach i narządach niezależnie od liczby przeżytych lat. Jeden z autorów pracy, Jesse Poganik z Harvard Medical School, zaznaczył, że wcześniejsze badania wskazywały na tymczasowy wzrost wieku biologicznego podczas ciąży. Według niego wskaźnik ten osiągał najwyższe wartości w trzecim trymestrze lub podczas porodu.

Jednocześnie autorzy podkreślają, że takie krótkotrwałe zmiany nie muszą oznaczać uszkodzenia biologicznego. Poganik zauważył również, że pewna liczba ciąż zakończonych porodem o czasie może być korzystna dla długości życia.

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Potrzebne są długotrwałe obserwacje

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca odczekanie co najmniej 24 miesięcy po żywym urodzeniu dziecka przed kolejnym poczęciem, aby zmniejszyć ryzyko dla matki i dziecka. Autorzy zaznaczyli jednak, że do opracowania zaleceń opartych konkretnie na wskaźnikach starzenia biologicznego potrzebne są dodatkowe badania.

W tym celu, według autorów, należy oceniać wiek biologiczny kobiet w trakcie kilku ciąż, a następnie obserwować je przez dziesięciolecia. Wśród narzędzi do takich badań wymienili analizę wzorców metylacji w próbkach krwi, metody obrazowania mózgu oraz dane z urządzeń ubieralnych.

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