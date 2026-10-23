Naukowcy z Uniwersytetu Flindersa przeanalizowali zalecenia dotyczące projektowania umywalek do mycia rąk w placówkach medycznych w 39 krajach i wykryli między nimi istotne rozbieżności. Jak podaje News-Medical, przegląd opublikowany w Journal of Hospital Infection zestawił te wytyczne z dostępnymi danymi naukowymi dotyczącymi rozprzestrzeniania się mikroorganizmów.

Autorka pracy Mikaela Todarello, doktorantka w dziedzinie zdrowia środowiskowego na Uniwersytecie Flindersa, zaznaczyła, że ograniczona liczba badań nie pozwala jeszcze określić, które elementy konstrukcyjne najlepiej zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów. Jak stwierdziła, umywalki powinny umożliwiać skuteczne mycie rąk, nie stwarzając dodatkowych możliwości przenoszenia mikroorganizmów.

Ryzyko rozprysków i bioaerozoli

Mikroorganizmy mogą gromadzić się w kranach i odpływach. Jeśli strumień wody trafia na zanieczyszczoną powierzchnię, rozpryski mogą przenosić je na znajdujący się w pobliżu sprzęt i inne powierzchnie. Autorzy przeglądu zauważają, że konstrukcja umywalki wpływa na rozprzestrzenianie się mikroorganizmów.

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W szczególności płaskie powierzchnie misy mogą sprzyjać zastojowi wody i powodować więcej rozprysków niż powierzchnie zakrzywione. Płytkie umywalki wiąże się z szerszym rozprzestrzenianiem się poza misę drobnych kropelek unoszących się w powietrzu, czyli bioaerozoli, w porównaniu z głębszymi misami.

Położenie odpływu

Autorzy poświęcili szczególną uwagę położeniu odpływu. Jeśli znajduje się on bezpośrednio pod kranem, strumień wody może uderzać w niego i tworzyć krople oraz aerozole, zwłaszcza przy wyższym ciśnieniu. Umieszczenie odpływu poza strumieniem wody może ograniczyć rozpryskiwanie.

Na zachowanie rozprysków mogą również wpływać przepływ wody, nachylenie misy, położenie i sposób korzystania z umywalki, a także gromadzenie się wody. Badacze podkreślili potrzebę dodatkowych badań w rzeczywistych placówkach medycznych, aby przyszłe zalecenia dotyczące projektowania opierały się na przekonujących dowodach. Profesor Harriet Whiley dodała, że lepsze projektowanie inżynieryjne może ograniczyć rozpryskiwanie, gromadzenie się biofilmów i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

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