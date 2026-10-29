Przegląd badań opublikowany w czasopiśmie Nutrients wykazał, że ciała ketonowe mogą wpływać na fazy i ciągłość snu, jednak charakter tego wpływu zależy od wieku, płci, stanu metabolicznego, diety i rytmów dobowych. Autorzy przeanalizowali dane z eksperymentów na zwierzętach, badań z udziałem ludzi oraz możliwe mechanizmy biologiczne, informuje News-Medical.

Różne wyniki u zwierząt i ludzi

Poziom ciał ketonowych — acetooctanu, acetonu i β-hydroksymaślanu — wzrasta podczas głodzenia, ograniczenia węglowodanów, długotrwałego wysiłku fizycznego lub diety ketogenicznej. Jednocześnie autorzy podkreślają, że ketoza żywieniowa różni się od niebezpiecznej kwasicy ketonowej, która przy ciężkim niedoborze insuliny może wystąpić z powodu znacznego wzrostu poziomu ciał ketonowych.

Najbardziej wyraźne bezpośrednie dane uzyskano w eksperymentach na myszach. Podanie acetooctanu bezpośrednio do mózgu zwiększało aktywność wolnofalową w elektroencefalogramie podczas fazy snu NREM. W przypadku β-hydroksymaślanu takiego efektu nie odnotowano. Acetooctan zmniejszał również uwalnianie glutaminianu — neuroprzekaźnika związanego z sygnałami pobudzającymi w układzie nerwowym.

W niektórych badaniach z udziałem zdrowych dorosłych krótkotrwałe głodzenie lub ograniczenie węglowodanów wiązano z dłuższym snem głębokim i krótszym snem REM. Jednak zmiana czasu trwania poszczególnych faz nie oznacza automatycznie poprawy ogólnej jakości snu.

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Suplementy i dieta ketogeniczna wymagają dalszej weryfikacji

U wytrenowanych kolarzy płci męskiej przyjmowanie estrów ketonowych po treningu i przed snem wiązano z wyższą efektywnością snu, zachowaniem snu REM i krótszym czasem czuwania po zaśnięciu po intensywnym wieczornym wysiłku. Wielokrotne stosowanie D-β-hydroksymaślanu w niektórych pracach również poprawiało subiektywne wskaźniki snu, jednak wyniki różniły się między badaniami.

Dieta ketogeniczna u osób z padaczką była związana ze zmianami struktury snu, mniejszą liczbą nocnych epileptycznych wyładowań elektrycznych i lepszą jakością życia. Jednocześnie poprawa snu może być pośrednią konsekwencją kontroli napadów, utraty masy ciała, poprawy oddychania w nocy lub regeneracji po wysiłku.

Naukowcy zauważyli, że obecne dowody są niewystarczające, aby uznać interwencje ketogeniczne za ustaloną metodę leczenia bezsenności. Aby wyjaśnić bezpośredni wpływ ciał ketonowych, potrzebne są większe badania kontrolowane z obiektywnym pomiarem faz snu, oddychania, nocnego poziomu acetooctanu i β-hydroksymaślanu, a także wskaźników poznawczych następnego dnia.

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