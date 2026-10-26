Australijski federalny ombudsman Ian Anderson skrytykował algorytm, według którego określa się zakres wsparcia państwowego dla osób starszych potrzebujących opieki w domu. W liczącym 104 strony raporcie algorytm stosowany w systemie Integrated Assessment Tool nazwano nieuzasadnionym, niesprawiedliwym i pozbawionym odpowiedniego nadzoru ludzkiego, informuje The Guardian.

Decyzji algorytmu nie można zmienić

Narzędzie Integrated Assessment Tool tworzy rekomendację dotyczącą pakietu finansowania opieki na podstawie danych wprowadzanych przez oceniających. Jednocześnie specjaliści nie mogą samodzielnie zmienić decyzji algorytmu, nawet jeśli uważają ją za klinicznie nieakceptowalną lub błędną.

W raporcie wskazano, że publicznie nie ma merytorycznego wyjaśnienia, w jaki sposób algorytm przekształca wprowadzone dane w wynik. Autorzy raportu nazwali go technologiczną „czarną skrzynką” i zaznaczyli, że w takich warunkach rozsądna osoba nie mogłaby mieć pewności co do sprawiedliwości i spójności systemu oceny.

Zastrzeżenia dotyczące konsultacji i nadzoru

Dochodzenie ustaliło również, że informacje rządu o wcześniejszych testach i konsultacjach sprawiały wrażenie, iż dotyczyły obecnego modelu narzędzia i zasad podejmowania decyzji. Zgodnie z wnioskiem ombudsmana, działania te w rzeczywistości przeprowadzono w odniesieniu do wczesnych wersji systemu i wcześniejszego ustawodawstwa, a merytorycznych konsultacji dotyczących obecnego modelu nie było.

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W raporcie osobno wskazano na niedociągnięcia w nadzorze nad dostawcami usług oceny. Urząd odpowiedzialny za system nie zapewnił spełnienia wymogów umownych dotyczących kontroli jakości i nie sprawdził, czy wszyscy oceniający mają obowiązkowe kwalifikacje kliniczne.

Apel o zmianę ustawodawstwa

Anderson oświadczył, że ustawodawstwo należy zmienić, aby oceniający mogli sami korygować klinicznie nieprawidłowe decyzje algorytmiczne. Wyraził również wątpliwość, czy ogłoszona w lipcu procedura przeglądu, zgodnie z którą oceniający mogą przekazywać błędne decyzje do Departamentu Zdrowia i Starzenia się, jest wystarczająca.

Ombudsman wezwał do kompleksowego przeglądu ustawodawstwa dotyczącego oceny potrzeb oraz zasad, na których opiera się algorytm. W raporcie stwierdzono również, że urząd nie wdrożył zaleceń komisji królewskiej w sprawie Robodebt dotyczących przejrzystości zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez państwo.

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