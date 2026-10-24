W stanie Michigan w USA badacze z Rogel Cancer Center Uniwersytetu Michigan ustalili, że zasób internetowy i coaching telefoniczny mogą zachęcać ludzi do zgłaszania się na testy genetyczne w kierunku dziedzicznej predyspozycji do nowotworów. Uczestnicy, którzy otrzymali jeden z tych programów, częściej wykonywali testy lub zgłaszali zamiar skorzystania z nich niż uczestnicy grupy objętej standardową opieką medyczną, podaje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W randomizowanym badaniu Michigan Genetic Hereditary Testing, czyli MiGHT, uczestniczyło 793 dorosłych mieszkańców stanu Michigan. Wszyscy spełniali kryteria kliniczne kwalifikujące do oceny genetycznej ze względu na własną lub rodzinną historię chorób nowotworowych.

Uczestników losowo przydzielono do trzech grup: coachingu zdrowotnego przez telefon, samodzielnego korzystania z narzędzia cyfrowego lub standardowej opieki medycznej. Oba formaty interwencji zawierały informacje o genetyce oraz elementy dialogu motywującego.

Po sześciu miesiącach testy genetyczne wykonało 5% uczestników, a po roku — 10%. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie JAMA Network Open.

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Bariery w testowaniu

Według autorów około 10% przypadków nowotworów wiąże się z dziedzicznymi wariantami genetycznymi. Jednocześnie testom poddaje się tylko około jeden na 15 pacjentów onkologicznych, którzy mają do nich wskazania.

Wśród przeszkód badacze wymienili dostęp do usług, koszty, obawy dotyczące prywatności oraz strach. Autorzy zaznaczyli, że nawet poinformowane osoby, które chcą wykonać test, mogą nie umówić wizyty ani nie porozmawiać o tym z lekarzem.

Osobom, u których wykryto wariant genetyczny związany z podwyższonym ryzykiem nowotworu, można zaproponować specjalistyczne badania przesiewowe, monitorowanie lub działania profilaktyczne. W przypadku pacjentów z już zdiagnozowanym nowotworem wyniki takich testów mogą pomóc w wyborze leczenia.

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