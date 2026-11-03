Zakrojone na szeroką skalę badanie 50 tys. osób w 92 krajach wykazało, że młodsi respondenci częściej wystawiali niższe oceny zdrowia psychicznego i dobrostanu. Jak podaje News-Medical, globalne wskaźniki spadały z powodu odpowiedzi młodszych uczestników, którzy zgłaszali niższą energię życiową, stabilność emocjonalną i odporność psychiczną. Jednocześnie badacze odnotowali bardziej pozytywne wyniki wśród starszych uczestników.

Jak przeprowadzono badanie

Ankieta była prowadzona głównie online. Uczestnikom zadano 10 pytań dotyczących zdrowia psychicznego, w tym poczucia kompetencji, optymizmu, samooceny, pozytywnych emocji, zaangażowania i energii życiowej. Badacze oceniali również powszechne zaburzenia psychiczne, w tym stres, depresję i lęk, a także ogólne zadowolenie z życia.

Autorzy pracy z Uniwersytetu Columbia zebrali dane demograficzne dotyczące wieku, płci, sytuacji materialnej, zatrudnienia i innych cech respondentów. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Social Indicators Research w badaniu „Global mental wealth: A multidimensional analysis of social, financial, and emotional well-being in 92 countries”.

Dochody, wykształcenie i format pracy

Osoby zatrudnione oraz uczestnicy z wyższymi dochodami generalnie wykazywali lepsze wskaźniki zdrowia psychicznego i dobrostanu. Badacze nie ustalili progu dochodów, po którym ta zależność zanika: większe zasoby wiązały się z wyższymi ocenami.

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W wielu krajach niższe wskaźniki mieli uczestnicy z pełnym wykształceniem średnim ogólnym lub niższym poziomem wykształcenia. Każdy kolejny poziom edukacji był związany z wyższymi ocenami zdrowia psychicznego i dobrostanu. Wyższe wyniki częściej odnotowywano także wśród osób, które nie mieszkały samotnie: większe gospodarstwa domowe zgłaszały lepsze wskaźniki. Pracownicy w hybrydowym modelu pracy oceniali swój stan wyżej niż ci, którzy pracowali wyłącznie zdalnie.

Ocena własnego życia

Respondenci najwyżej ocenili relacje, poczucie sensu, kompetencje, zaangażowanie i samoocenę. Autorzy przypuszczają, że może to wskazywać na rozdźwięk między względnie pozytywnym postrzeganiem osobistych okoliczności a negatywną oceną czynników zewnętrznych, w tym niestabilności politycznej i gospodarczej, które mogą nasilać strach, stres i wypalenie.

Badacze przestrzegli przed bezpośrednim porównywaniem ocen między krajami. Jak stwierdzili, na odpowiedzi mogła wpływać świadomość uczestników globalnego charakteru badania oraz chęć przedstawienia swojego kraju w pozytywnym świetle. Autorzy przypuszczają również, że część młodych ludzi mogła wziąć udział z powodu poczucia ignorowania problemów zdrowia psychicznego, a wśród najstarszych uczestników mogły przeważać osoby o wyższym zaangażowaniu społecznym i energii życiowej. Jednocześnie, zdaniem autorów, czynniki te nie wyjaśniają wszystkich różnic wykrytych w dużej próbie.

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