W australijskim stanie Wiktoria osoby z zaburzeniami psychotycznymi mogły popełnić 43 z około 126 zabójstw w latach 2024–2025, według oceny psychiatrów sądowych. Stanowi to około jednej trzeciej wszystkich takich przestępstw, podczas gdy dziesięć lat temu na osoby z psychozą przypadało w przybliżeniu jedno na dziesięć zabójstw rocznie, podaje ABC News Australia.

Dane z sondażu psychiatrów

Liczby zebrał konsultant psychiatrii sądowej Rajan Darjee. Jego badanie nie zostało jeszcze opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Psychiatra przeprowadził ankietę wśród dziewięciu specjalistów, którzy przygotowują dla sądów Wiktorii opinie na potrzeby obrony w sprawach o zabójstwo lub nieumyślne spowodowanie śmierci.

Specjalistów zapytano, ilu spośród osób, które oceniali w 2024 lub 2025 roku po postawieniu im zarzutów takich przestępstw, miało diagnozę psychozy, a także czy osoby te były związane ze służbami zdrowia psychicznego. Według Darjee w próbie było 45 ofiar. Prawie 84% osób w próbie wcześniej otrzymywało pomoc w systemie zdrowia psychicznego, a połowa była w kontakcie z odpowiednimi służbami w momencie zdarzenia.

Według wyliczeń badacza osoby z psychozą odpowiadały również za połowę zabójstw nieznajomych oraz dwie trzecie zabójstw między partnerami intymnymi i w rodzinach w tym okresie.

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Krytyka systemu pomocy

Darjee i inni psychiatrzy, z którymi rozmawiało ABC News, wiążą wzrost liczby takich przypadków z problemami z dostępem do długotrwałej i skutecznej opieki psychiatrycznej. Wyrazili zaniepokojenie krótkotrwałymi hospitalizacjami, choć ustabilizowanie stanu osoby z psychozą może wymagać dłuższego leczenia.

Profesor Patrick McGorry, który przewodniczył eksperckiemu komitetowi doradczemu Królewskiej Komisji ds. Systemu Zdrowia Psychicznego Wiktorii, nazwał te dane skutkiem porażki polityki publicznej. Jego zdaniem pacjenci albo nie mogą uzyskać dostępu do pomocy, albo nie otrzymują koniecznego ciągłego leczenia.

Eksperci omawiają również stosowanie przymusowego leczenia, które ich zdaniem powinno pozostać środkiem ostatecznym, lecz w niektórych przypadkach może być potrzebne. Przedstawiciel rządu Wiktorii oświadczył, że system koncentruje się na bezpiecznym i pełnym współczucia leczeniu osób z ciężkimi chorobami psychicznymi, a przymusowa ocena i leczenie są możliwe, gdy istnieją podstawy prawne. Władze podkreśliły, że rzadkie przypadki zabójstw nie powinny prowadzić do stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

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