Naukowcy z University of Notre Dame wyhodowali na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej trójwymiarowe organoidy glejaka — modele guzów stworzone z komórek glejaka i komórek wrodzonego układu odpornościowego. Po 40 dniach w mikrograwitacji organoidy te wykazały strukturę i właściwości biologiczne bliższe agresywnym ludzkim guzom niż modele wyhodowane na Ziemi, informuje News-Medical.

Wpływ mikrograwitacji

Glejak jest najczęstszym złośliwym pierwotnym guzem mózgu u dorosłych i należy do najbardziej agresywnych rodzajów nowotworów. Trudno go całkowicie usunąć chirurgicznie, ponieważ mikroskopijne wypustki guza mogą przenikać do zdrowej tkanki mózgowej. Tworzy on również immunosupresyjne mikrośrodowisko, które pomaga nowotworowi unikać ataku układu odpornościowego i opierać się leczeniu.

Na Ziemi grawitacja powoduje osadzanie się komórek podczas hodowli, co może utrudniać tworzenie złożonych struktur trójwymiarowych. W mikrograwitacji komórki tworzą takie struktury przy mniejszym wpływie osadzania, dzięki czemu badaczom łatwiej odtworzyć architekturę guza i interakcje komórkowe charakterystyczne dla choroby u ludzi.

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Co wykazała analiza

Eksperyment rozpoczęto w 2024 roku przy wsparciu komercyjnego dostawcy usług laboratoryjnych na ISS, Space Tango. Po powrocie organoidów na Ziemię naukowcy ustalili, że bardziej aktywne były w nich geny związane ze stanem zapalnym, odpowiedzią immunologiczną, remodelowaniem tkanek i tworzeniem naczyń krwionośnych. Wyższe były również poziomy białek związanych z agresywną biologią glejaka.

Organoidy wyhodowane w kosmosie miały ponadto wyraźniejsze immunosupresyjne mikrośrodowisko guza — jedną z charakterystycznych cech postępującego glejaka. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie PNAS. Zespół stworzył także kompleksowy zbiór danych multiomicznych, obejmujący aktywność genów, ekspresję białek, interakcje komórek oraz przestrzenną organizację komórek w tkance.

Naukowcy uruchomili już dwa kolejne eksperymenty na ISS z organoidami glejaka i komórkami odpornościowymi pozyskanymi od pacjentów. Najnowszy z nich wysłano w ramach misji SpaceX CRS-35 dla NASA.

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