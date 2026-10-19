W Sztokholmie w Szwecji badacze ustalili, że większa ilość roślinności w promieniu 100 metrów od miejsca zamieszkania wiązała się z o 20% niższym ryzykiem rozwoju demencji wśród osób starszych. O wynikach 16-letniej obserwacji prowadzonej przez Uniwersytet Sztokholmski i Instytut Karolinska informuje News-Medical.

Prawie 3 tysiące uczestników

Do populacyjnego badania SNAC-K włączono 2993 uczestników ze Sztokholmu w wieku od 60 lat. W ciągu 16 lat obserwacji demencję zdiagnozowano u 477 uczestników. Stan zdrowia poznawczego uczestników oceniano wielokrotnie w trakcie badania.

Ilość roślinności w pobliżu miejsc zamieszkania mierzono co roku na podstawie zdjęć satelitarnych i za pomocą systemów informacji geograficznej. Naukowcy analizowali tereny zielone w promieniu 100, 250 i 500 metrów od domów uczestników. Najsilniejszy związek z niższym ryzykiem demencji odnotowano dla zieleni w najbliższym promieniu — do 100 metrów, natomiast dla bardziej odległych obszarów był on słabszy.

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Związek był bardziej widoczny wśród kobiet

Autorzy uwzględnili w analizie wiek, poziom wykształcenia, okoliczności społeczno-ekonomiczne, styl życia, zanieczyszczenie powietrza, hałas komunikacyjny i bliskość wody. Stwierdzony związek między zielenią wokół domu a niższym ryzykiem demencji był wyraźniejszy wśród kobiet.

Pierwsza autorka pracy, docentka psychologii Uniwersytetu Sztokholmskiego Cecilia Stenfors, zaznaczyła, że chodzi o przyrodę stanowiącą część codziennego środowiska człowieka w domu. Według niej środowiska naturalne mogą sprzyjać regeneracji psychicznej, zmniejszeniu stresu i poprawie samopoczucia. Badanie opublikowano w czasopiśmie Alzheimer’s & Dementia.

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