Niezależny Panel ds. Gotowości i Reagowania na Pandemię (IPPPR) oświadczył, że wnioski z pandemii Covid-19 nadal nie zostały systemowo włączone do globalnych programów ochrony zdrowia. Zdaniem ekspertów pozostawia to świat podatnym na rozprzestrzenianie się wirusów i wybuchy chorób zakaźnych, informuje The National.

W raporcie Hiding in Plain Sight: Mpox and the Cost of Neglecting Known Threats panel wiąże rozprzestrzenianie się mpox z brakiem przygotowania i inwestycji w odporność społeczności. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku w ponad 82 krajach odnotowano ponad 14 tys. potwierdzonych przypadków mpox i 50 zgonów. Nie udało się osiągnąć celu zaszczepienia 6,4 mln osób w Afryce.

Ogniska w Afryce i Azji

Eksperci zwrócili także uwagę na sytuację z Ebolą w Afryce Środkowej. Według Ministerstwa Zdrowia Demokratycznej Republiki Konga, na dzień 29 października podczas obecnego wybuchu zarejestrowano 10 351 potwierdzonych przypadków i 5 340 zgonów. W materiale zaznaczono, że do rozprzestrzeniania się wirusa przyczyniają się przepuszczalne granice między DR Konga, Ugandą i Rwandą.

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Według organów ochrony zdrowia lokalne ogniska Eboli w Afryce otrzymywały niewystarczające inwestycje w nadzór epidemiologiczny, badania, systemy zdrowia publicznego oraz niezbędne środki, w tym szczepionki. Tymczasem w Bangladeszu trwa wybuch gorączki denga: według ministerstwa zdrowia kraju, na dzień 30 października choroba pochłonęła 418 istnień ludzkich i doprowadziła do ponad 133 tys. hospitalizacji. Poinformowano także o ponad 1 200 zgonach z powodu odry.

Zaufanie do systemu ochrony zdrowia

Ekspertka ds. globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego Helen Clark podkreśliła, że nie można ignorować sporadycznych chorób o potencjale epidemicznym. Z kolei prezes World Neighbours Tim Prewitt powiedział, że po pandemii Covid-19 społeczności straciły zaufanie do organów ochrony zdrowia, a dezinformacja w DR Konga utrudnia reagowanie na Ebolę.

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że od 30 stycznia 2020 roku świat znajdował się w stanie zagrożenia zdrowia publicznego przez około 70% czasu. W październiku przedstawiciele Bahrajnu, Kuwejtu, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej i ZEA wraz z WHO przeprowadzili w Rijadzie ćwiczenia dotyczące reagowania na symulowany wybuch choroby.

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