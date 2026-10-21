W USA badanie wśród mieszkańców Karoliny Północnej w wieku co najmniej 65 lat, którzy korzystali ze sprzętu medycznego zasilanego energią elektryczną, odnotowało długotrwały wzrost liczby hospitalizacji i zgonów w ciągu roku po huraganie Matthew w 2016 roku. Dotyczy to w szczególności osób używających respiratorów mechanicznych, respiratorów oraz sprzętu do dializ.

Dane o dwóch huraganach

Jak podaje News-Medical, naukowcy ocenili natychmiastowe i długoterminowe skutki huraganów Matthew z 2016 roku oraz Florence z 2018 roku. Próba objęła beneficjentów programu Medicare w Karolinie Północnej, którzy mieli co najmniej 65 lat i korzystali z zależnego od energii elektrycznej sprzętu medycznego.

Do oceny wpływu klęsk żywiołowych badacze wykorzystali prezydenckie deklaracje stanu klęski żywiołowej Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego USA na poziomie hrabstw. Według tego wskaźnika nie stwierdzili statystycznie istotnych natychmiastowych zmian po żadnym z dwóch huraganów. Jednocześnie po Matthew odnotowano utrzymujący się wzrost liczby hospitalizacji i zgonów w ciągu kolejnego roku.

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Wpływ powodzi

Analiza z wykorzystaniem bardziej szczegółowych danych North Carolina Flood Extent Archive wykazała silniejsze i bardziej spójne związki między oddziaływaniem huraganów, hospitalizacjami i zgonami. Autorzy zaznaczyli również, że wraz ze wzrostem nasilenia powodzi czarnoskórzy uczestnicy badania mieli gorsze wyniki krótko- i długoterminowe.

Starsza autorka pracy Jennifer Lund ze Szkoły Zdrowia Publicznego UNC Gillings powiedziała, że zespół przez dwa lata łączył dane o zagrożeniach związanych z huraganami i korzystaniu z opieki medycznej w Karolinie Północnej, współpracując ze społecznościami dotkniętymi przez żywioł. Wyniki opublikowano w Journal of the American Geriatrics Society.

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