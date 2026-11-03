W USA wydatki programu Medicare na jeden przypadek opieki hospicyjnej w komercyjnych hospicjach wzrosły po ich przejęciu przez fundusze private equity o 5,9% w porównaniu z podobnymi placówkami, które nie należały do takich funduszy. Wynika to z badania opublikowanego w listopadowym wydaniu Health Affairs, informuje News-Medical.

Naukowcy przeanalizowali dane Medicare w systemie fee-for-service i porównali 191 hospicjów nabytych przez fundusze private equity w latach 2018–2022 z 1305 porównywalnymi komercyjnymi hospicjami, które nie należały do takich funduszy. Śledzili zmiany przez dwa lata przed i dwa lata po każdym przejęciu oraz zestawiali je ze zmianami w grupie kontrolnej.

Dłuższy pobyt w hospicjum

Głównym czynnikiem wzrostu wydatków był dłuższy pobyt pacjentów w hospicjum: średni czas trwania zwiększył się o 6,3 dnia. Po przejęciu hospicjów przez fundusze private equity udział bardzo krótkich pobytów — do tygodnia — zmniejszył się, natomiast udział pobytów trwających ponad sześć miesięcy wzrósł. Pacjenci byli także częściej wypisywani z hospicjum żywi.

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Autorzy odnotowali również zmianę w strukturze pacjentów. Udział osób z demencją wzrósł z 22,6% do 23,8%, podczas gdy w kontrolnej grupie hospicjów nie uległ zmianie. Medicare wypłaca hospicjom stałą kwotę za każdy dzień opieki niezależnie od zakresu usług, których potrzebuje pacjent. W badaniu wskazano, że pacjenci z demencją mogą potrzebować mniej intensywnej codziennej opieki niż na przykład osoby z chorobami nowotworowymi, które często wymagają złożonego leczenia bólu i regularnych wizyt specjalistów.

Zakres usług nie wzrósł

Naukowcy nie stwierdzili istotnego wzrostu łącznej liczby wizyt ani czasu, który pracownicy hospicjów poświęcali pacjentowi tygodniowo, po przejściu placówek na własność funduszy. Liczba wizyt lekarzy, pielęgniarek i pracowników opieki domowej również nie wzrosła. Jednocześnie liczba wizyt pracowników socjalnych mogła się zmniejszyć.

Zdaniem autorów dłuższe pobyty i większa liczba wypisów żywych pacjentów mogą być częściowo wyjaśnione przyjmowaniem pacjentów, którzy potrzebują mniej stałej opieki. Naukowcy zauważyli, że system płatności Medicare za opiekę hospicyjną może wymagać zmian, w tym dostosowania dziennej stawki do klinicznych potrzeb pacjenta.

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