W Kalifornii planowe wyłączenia energii elektrycznej, mające zapobiegać pożarom lasów, powiązano ze wzrostem liczby wizyt na oddziałach ratunkowych i nieplanowanych hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego. Związek ten był silniejszy, gdy wyłączenia zbiegały się z zadymieniem spowodowanym pożarami lasów.

Dane z lat 2013–2019

Jak podaje News-Medical, badanie opublikowano 27 października 2026 roku w czasopiśmie PLOS Medicine. Autorzy, na czele z Lauren Blair Wilner z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, przeanalizowali przypadki prewencyjnych wyłączeń zasilania w latach 2013–2019.

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące wizyt na oddziałach ratunkowych i nieplanowanych hospitalizacji w 1504 obszarach kodów pocztowych w Kalifornii podczas planowych wyłączeń. Skalę każdego wyłączenia określano na podstawie liczby osób, które zostały bez prądu w obrębie danego obszaru kodu pocztowego.

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Połączenie wyłączeń i dymu

Firmy energetyczne mogą z wyprzedzeniem odłączać linie przesyłowe, aby zapobiec możliwemu zapłonowi. Podczas wyłączenia ludzie nie mogą korzystać z systemów filtracji powietrza, klimatyzatorów, lodówek ani innych urządzeń wymagających energii elektrycznej.

Według autorów najsilniejszy efekt zaobserwowano wśród osób szukających pomocy z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Wielu takich pacjentów korzysta z zależnego od energii elektrycznej sprzętu medycznego, w tym koncentratorów tlenu. Badanie miało ograniczenia: naukowcy nie dysponowali danymi o indywidualnym poziomie narażenia na wyłączenia i dym w poszczególnych gospodarstwach domowych.

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