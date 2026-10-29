Zespół z Uniwersytetu Rockefellera opracował mikroskopową platformę Three-photon Ultra-Deep Imaging, czyli TrUDI, do głębszego badania mózgów żywych myszy. Za pomocą systemu naukowcy zarejestrowali aktywność neuronów na głębokości do 2,1 mm w nienaruszonym mózgu myszy, w tym w hipokampie i prążkowiu, bez usuwania znajdującej się nad nimi kory.

Jak podaje News-Medical, opis platformy opublikowano w czasopiśmie Nature Methods. Twórcy poinformowali o około 250-krotnym wzroście wydajności generowania fluorescencji bez zwiększania średniej mocy lasera, co mogłoby spowodować przegrzanie tkanek.

Problem rozpraszania światła

Gdy światło przenika w głąb tkanki mózgowej, rozprasza się, przez co trudniej odróżnić fluorescencyjny sygnał neuronów od promieniowania tła. Mikroskopia trójfotonowa zmniejsza to tło i potencjalnie pozwala widzieć głębiej niż bardziej rozpowszechniona mikroskopia dwufotonowa. Jednocześnie wymaga ona większej energii impulsów laserowych, a nadmierna średnia moc lasera może ogrzewać i uszkadzać żywe tkanki.

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Według Alipashy Vaziriego, kierownika Laboratorium Neurotechnologii i Biofizyki, teoretyczna granica obrazowania trójfotonowego w mózgu myszy wynosi około 2,3 mm. Wcześniej rejestrację funkcjonalną można było prowadzić jedynie do głębokości około 1,2 mm.

Optymalizacja impulsów laserowych

Naukowcy przeprojektowali system, opierając się na komputerowym modelowaniu jego teoretycznych granic. Zastosowali mniejszą liczbę, lecz bardziej energetycznych impulsów laserowych, zachowując tę samą średnią moc. Zespół zmienił także sposób ogniskowania, zbierania i skanowania światła w próbce.

Osobno naukowcy stworzyli schemat wzbudzania, w którym laser jest aktywowany tylko podczas przechodzenia nad komórkami zidentyfikowanymi przez system. Podczas długich sesji umożliwiło to ograniczenie ekspozycji laserowej nawet o 80%. Analizy tkanek po obrazowaniu nie wykazały w warunkach eksperymentu oznak zapalenia, utraty neuronów ani uszkodzenia DNA związanego z ogrzewaniem.

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