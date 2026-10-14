W Stanach Zjednoczonych przedłużenie ubezpieczenia zdrowotnego Medicaid do 12 miesięcy po porodzie wiąże się ze wzrostem liczby wizyt ambulatoryjnych wśród kobiet, które miały cukrzycę lub zaburzenia nadciśnieniowe w czasie ciąży. Do takiego wniosku doszli badacze ze Szkoły Zdrowia Publicznego Mailmana Uniwersytetu Columbia, informuje News-Medical.

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych Medicaid związanych z porodami w stanach Nowy Jork i Teksas w latach 2019–2023. Próba objęła kobiety korzystające z Medicaid w związku z ciążą, tradycyjnego programu Medicaid, a w Nowym Jorku także Emergency Medicaid. Badanie objęło również pacjentki z cukrzycą i nadciśnieniem istniejącymi przed ciążą.

Więcej badań przesiewowych i opieki ambulatoryjnej

Autorzy ustalili, że badania przesiewowe w kierunku cukrzycy po porodzie oraz wizyty ambulatoryjne wzrosły w okresie obowiązywania polityki ciągłego ubezpieczenia podczas pandemii COVID-19. W Teksasie wskaźniki te spadły podczas wycofywania tej polityki, natomiast w Nowym Jorku ponownie wzrosły po wprowadzeniu 12-miesięcznego ubezpieczenia Medicaid po porodzie.

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W obu stanach rozszerzenie ubezpieczenia do roku po narodzinach dziecka zwiększyło korzystanie z opieki ambulatoryjnej wśród kobiet z cukrzycą lub nadciśnieniowymi zaburzeniami ciąży. Wzrost ten był najbardziej widoczny w Teksasie, gdzie początkowe wskaźniki opieki poporodowej były niższe. Jednocześnie liczba recept na leki przeciwnadciśnieniowe w Teksasie nieznacznie wzrosła, a w Nowym Jorku nie zmieniła się istotnie.

Ryzyko po powikłanej ciąży

Kobiety z cukrzycą w czasie ciąży lub nadciśnieniowymi zaburzeniami ciąży mają wyższe ryzyko wizyt na oddziałach ratunkowych po porodzie, ciężkiej zachorowalności matek, zgonu związanego z ciążą, a także rozwoju cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych w późniejszym okresie. Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów zaleca kontynuowanie obserwacji poporodowej, zamiast ograniczania jej do jednej wizyty około sześciu tygodni po porodzie.

Przed 2020 rokiem większość kobiet otrzymujących Medicaid z powodu ciąży traciła ubezpieczenie 60 dni po narodzinach dziecka. Według badaczy obecnie 49 stanów USA i Dystrykt Kolumbii skorzystały z możliwości przedłużenia takiego ubezpieczenia do 12 miesięcy zgodnie z American Rescue Plan Act. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Health Affairs Scholar.

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