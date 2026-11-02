Badanie z udziałem 285 444 dorosłych w Finlandii i Wielkiej Brytanii wykazało, że nadmierna śmiertelność związana z ekstremalnym upałem lub chłodem była ponad dziesięciokrotnie wyższa wśród osób, które jednocześnie miały choroby przewlekłe i znajdowały się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature Communications informuje News-Medical.

Naukowcy przeanalizowali dane 275 763 dorosłych w Finlandii oraz 9 681 w Wielkiej Brytanii. Porównywali wskaźniki śmiertelności w okresach upałów, chłodów i umiarkowanych temperatur. Dla fińskiej kohorty ocenili również liczbę pilnych zgłoszeń do szpitala.

Jak oceniano podatność

Podatność kliniczną określano na podstawie obecności 17 chorób przewlekłych lub grup schorzeń, w tym cukrzycy, nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego i nerek. Podatność społeczną oceniano na podstawie wskaźników deprywacji dla obszarów zamieszkania, a nie indywidualnych dochodów ani warunków mieszkaniowych.

Za ekstremalne uznano najgorętsze i najzimniejsze 2,5% siedmiodniowych okresów w każdej kohorcie. W Finlandii średnia temperatura powyżej 20,4°C w ciągu siedmiu dni wiązała się ze śmiertelnością 1,4 razy wyższą niż przy umiarkowanych temperaturach. Przy temperaturze poniżej minus 11,4°C śmiertelność była 1,1 razy wyższa, jednak wzrost ten w głównej analizie nie był istotny statystycznie. W brytyjskiej kohorcie zaobserwowano podobne tendencje.

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Ocena skutków ocieplenia

Modelowanie klimatyczne wykazało, że ocieplenie z około 1°C do 4°C może zwiększyć udział zgonów związanych z ekstremalnymi temperaturami z około 1% do ponad 5% w Finlandii i Wielkiej Brytanii.

W fińskich danych okresom chłodu towarzyszyło o 9% mniej pilnych zgłoszeń do szpitala, a okresom upałów — o 5% więcej niż przy umiarkowanej temperaturze. Badacze zauważyli, że chłód może utrudniać dostęp do pilnej opieki medycznej. Praca ma charakter obserwacyjny, dlatego nie ustala bezpośredniego związku przyczynowego między temperaturą a śmiertelnością. Autorzy zastrzegli również, że próbki składały się z pracowników i nie odzwierciedlają w pełni populacji obu krajów.

Więcej informacji w materiale News-Medical.

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