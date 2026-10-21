W Stanach Zjednoczonych badanie wśród kandydatów do przeszczepienia wątroby wykazało, że poprawa wskaźnika fizycznej kruchości o co najmniej 0,4 punktu wiązała się z około 50% niższym ryzykiem śmierci podczas oczekiwania na operację. O wynikach informuje News-Medical.

Wyniki badania

Naukowcy przeanalizowali dane prawie 1300 dorosłych, których w latach 2018–2022 oceniano pod kątem możliwości przeszczepienia wątroby w centrum transplantacyjnym Uniwersytetu w Pittsburghu. Za uczestników programu prehabilitacji uznano 355 osób, które odbyły co najmniej dwie wizyty kontrolne.

Stan pacjentów oceniano za pomocą Liver Frailty Index — wskaźnika kruchości dla pacjentów z chorobami wątroby. Uwzględnia on siłę uścisku dłoni, wstawanie z krzesła oraz zdolność utrzymania równowagi w trzech pozycjach. U 64% uczestników programu wynik się poprawił. Po uwzględnieniu wieku, ciężkości choroby i początkowego poziomu kruchości poprawę wskaźnika o co najmniej 0,4 punktu powiązano z około dwukrotnie niższym ryzykiem śmierci przed transplantacją.

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Jak działał program

Po skierowaniu do centrum transplantacyjnego pacjenci przechodzili ocenę siły i potrzeb żywieniowych. Następnie opracowywano dla nich indywidualny domowy plan ćwiczeń, który dostosowywano podczas wizyt kontrolnych co cztery–dwanaście tygodni. Nad programem dla każdego pacjenta wspólnie pracowali lekarz, fizjoterapeuta i dietetyk.

Starszy autor badania, profesor gastroenterologii, hepatologii i transplantacji narządów Andres Duarte-Rojo, zaznaczył, że aktywność fizyczna dla takich pacjentów powinna zaczynać się od niskiego poziomu i stopniowo wzrastać. Jak powiedział, najbardziej osłabieni fizycznie pacjenci nierzadko wykazywali największą poprawę.

Badanie zatytułowane „Personalized Prehabilitation: A Pathway to Improved Frailty Metrics and Survival in Liver Transplant Candidates” ma zostać opublikowane 21 października w czasopiśmie Clinical Gastroenterology and Hepatology.

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