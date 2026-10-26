Naukowcy przeanalizowali dane 340 924 uczestników brytyjskiego projektu UK Biobank i wykryli związek między umiarkowanym spożyciem alkoholu a wyższą śmiertelnością z powodu raka. Wysokie całkowite spożycie alkoholu powiązano ze wzrostem śmiertelności ze wszystkich przyczyn, z powodu chorób sercowo-naczyniowych, raka i innych przyczyn, informuje News-Medical.

Obserwacja trwała ponad 13 lat

Na początku badania uczestników poproszono o podanie częstotliwości i średniej ilości spożywanego piwa lub cydru, wina oraz napojów spirytusowych. Osoby, które nie spożywały alkoholu lub spożywały nie więcej niż 20 gramów czystego alkoholu tygodniowo, wybrano jako grupę referencyjną. W trakcie średniego okresu obserwacji trwającego 13,4 roku odnotowano 22 381 zgonów.

Za umiarkowane uznano spożycie ponad 20 do 40 gramów czystego alkoholu dziennie dla mężczyzn oraz ponad 10 do 20 gramów dla kobiet. Za wysokie — ponad 40 gramów dziennie dla mężczyzn i ponad 20 gramów dla kobiet. Autorzy uwzględnili między innymi wiek, płeć, wykształcenie, palenie tytoniu, aktywność fizyczną, wskaźnik masy ciała, jakość diety oraz czynniki społeczno-ekonomiczne.

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Różnice między napojami

Wysokie spożycie piwa lub cydru było związane z podwyższoną śmiertelnością ze wszystkich badanych przyczyn. Nawet niski poziom spożycia tych napojów powiązano z wyższą śmiertelnością z powodu raka. Niskie, a także łączne umiarkowane lub wysokie spożycie mocnego alkoholu również wiązało się z wyższą śmiertelnością ze wszystkich przyczyn, z powodu chorób sercowo-naczyniowych, raka i innych przyczyn.

W przypadku wina wyniki były odmienne: niskie spożycie powiązano z niższą śmiertelnością według niektórych wskaźników. Umiarkowane lub niskie spożycie czerwonego wina wiązało się z niższą śmiertelnością ogólną, sercowo-naczyniową i z innych przyczyn, podczas gdy wysokie poziomy spożycia wina powiązano ze wzrostem śmiertelności z powodu raka. Autorzy podkreślili, że obserwacyjny charakter badania nie pozwala stwierdzać związku przyczynowo-skutkowego ani ochronnego działania wina.

Spożywanie podczas posiłków

Spożywanie alkoholu czasami lub zwykle podczas posiłków wiązało się z niższą śmiertelnością. Jednocześnie przy wyższym poziomie spożycia alkoholu poza posiłkami niekorzystne związki były wyraźniejsze. Dane dotyczące alkoholu uczestnicy podawali samodzielnie, głównie na początku obserwacji, co badacze wskazali jako jedno z ograniczeń pracy.

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