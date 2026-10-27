W Wielkiej Brytanii dodanie miejscowej konsolidującej radioterapii do standardowego leczenia systemowego wydłużyło okres bez progresji oligometastatycznego niedrobnokomórkowego raka płuca o 56%. O wstępnych wynikach randomizowanego badania SARON, przedstawionych na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej w 2026 roku, informuje News-Medical.

Wyniki badania SARON

W badaniu fazy II uczestniczyło 140 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, który w chwili rozpoznania rozprzestrzenił się do od jednego do pięciu przerzutów w nie więcej niż trzech narządach. Uczestników z 19 ośrodków w Wielkiej Brytanii równo przydzielono do dwóch grup: jedna otrzymywała standardową terapię systemową — chemioterapię, immunoterapię lub ich połączenie — a druga takie samo leczenie wraz z radioterapią.

Po medianie okresu obserwacji wynoszącej 37,4 miesiąca okres bez progresji choroby wyniósł 13,9 miesiąca w grupie radioterapii i 8,9 miesiąca w grupie otrzymującej wyłącznie standardowe leczenie. W ciągu roku progresję w początkowych ogniskach choroby odnotowano u 13% pacjentów, którzy otrzymali dodatkowe napromienianie, oraz u 39,5% uczestników grupy kontrolnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Napromienianie wszystkich wykrytych ognisk

Pacjenci w grupie radioterapii otrzymali napromienianie wszystkich znanych ognisk choroby: pierwotnego guza w płucu, przyległych węzłów chłonnych oraz guzów wtórnych w innych częściach organizmu. W zależności od wielkości i położenia guza można było zastosować stereotaktyczną ablacyjną radioterapię — wysoce precyzyjną metodę przeznaczoną dla małych, wyraźnie odgraniczonych guzów.

Badacze zaznaczyli również, że radioterapia w ramach badania była dobrze tolerowana i nie doprowadziła do istotnego obniżenia jakości życia. Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 31 miesięcy w grupie napromienianej wobec 28 miesięcy w grupie kontrolnej. Badanie sfinansowała organizacja Cancer Research UK, a sponsorem był University College London.

Czytaj nas na