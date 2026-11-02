W Kanadzie ostrzeżenia o szkodliwości umieszczone bezpośrednio na produktach nikotynowych zmniejszały ich atrakcyjność w hipotetycznych scenariuszach wyboru. W badaniu uczestniczyło 2961 osób: 1839 osób w wieku od 16 do 29 lat, które nie używały e-papierosów w ciągu poprzednich 30 dni, oraz 1122 obecnych użytkowników waporyzatorów — informuje News-Medical.

Jak zmieniły się preferencje uczestników

Uczestnikom z Alberty, Ontario i Quebecu proponowano wybór między kapsułkami do waporyzatorów JUUL, wkładami do systemów podgrzewania tytoniu IQOS, papierosami du Maurier albo opcją niewybrania żadnego produktu. Badacze zmieniali obecność ostrzeżenia na produkcie, cenę, stężenie nikotyny w kapsułkach do waporyzatorów oraz rodzaj ich opakowania.

W najmniej restrykcyjnym scenariuszu eksperymentalnym przewidywane prawdopodobieństwo, że osoby nieużywające e-papierosów nie wybiorą żadnego produktu, wynosiło 50%. Ostrzeżenia na wszystkich trzech kategoriach produktów podniosły ten wskaźnik do 65%. Wśród obecnych użytkowników e-papierosów prawdopodobieństwo takiego wyboru wzrosło z 10% do 18%.

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Ostrzeżenia wyłącznie na waporyzatorach obniżały przewidywane prawdopodobieństwo wyboru kapsułek o siedem punktów procentowych wśród osób nieużywających e-papierosów i o trzy punkty wśród użytkowników. Jeśli ostrzeżenia znajdowały się na wszystkich trzech rodzajach produktów, wskaźnik zmniejszał się odpowiednio o 12 i pięć punktów. Jednocześnie badacze nie odnotowali wzrostu przewidywanej preferencji dla papierosów w związku z wprowadzeniem takich ostrzeżeń.

Wpływ ceny i nikotyny

Podwyższenie ceny kapsułek do waporyzatorów o 40% obniżało wśród użytkowników przewidywaną preferencję dla tego produktu z 55% do 48%, ale jednocześnie zwiększało preferencję dla wyrobów z podgrzewanym tytoniem i zwykłych papierosów. Wyższa cena papierosów nie wpłynęła na preferencję dla waporyzatorów, w tym wśród respondentów, którzy jednocześnie palili i używali e-papierosów.

Osoby nieużywające e-papierosów oraz użytkownicy, którzy nie palili papierosów, częściej preferowali kapsułki o niższym stężeniu nikotyny — 1,5% zamiast 5%. Neutralne opakowanie kapsułek miało niewielki wpływ na wybór. Autorzy badania zastrzegli, że wyniki odzwierciedlają deklarowane zamiary uczestników w symulowanych sytuacjach, które mogą różnić się od rzeczywistego zachowania.

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