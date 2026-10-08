W badaniu Memorial Sloan Kettering Cancer Center z udziałem 39 184 pacjentów z guzami litymi uniwersalne germinalne testowanie genetyczne wykryło dziedziczne warianty patogenne u 16,3% uczestników. Gdyby testowanie ograniczono do osób poniżej 50. roku życia, poza nim znalazłoby się 4601 pacjentów z takimi wariantami — 72% wszystkich wykrytych nosicieli, podaje News-Medical.

Testowanie niezależnie od wieku

Naukowcy analizowali DNA wyizolowane z próbek krwi lub śliny za pomocą testu MSK-IMPACT. Test sprawdzał 94 dziedziczne warianty patogenne. Takie zmiany mogą wskazywać na dziedziczną predyspozycję do nowotworu i pomagać w ocenie ryzyka dla krewnych pacjenta. Obecność niektórych wariantów może również potencjalnie wpływać na wybór leczenia.

Badacze klasyfikowali przypadki zależnie od typowego wieku wystąpienia konkretnego rodzaju nowotworu. Do wczesnych zaliczono przypadki, które wystąpiły ponad jedno odchylenie standardowe przed średnim wiekiem zachorowania dla danego typu guza, a do późnych — te, które wystąpiły ponad jedno odchylenie standardowe po nim. Przypadki mieszczące się w granicach jednego odchylenia standardowego od średniego wieku zachorowania klasyfikowano jako przypadki o średnim wieku wystąpienia.

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Częstość wariantów dziedzicznych

Warianty patogenne wykryto u 18,4% pacjentów z nowotworem o wczesnym początku, u 15,6% — o średnim oraz u 12,3% — o późnym początku. Warianty o wysokiej penetracji występowały odpowiednio u 9,1%, 5,5% i 2,6% tych grup. Częstość wariantów o umiarkowanej penetracji wyniosła 3,3%, 3,4% i 2,5%.

Według jednej z autorek, Zsofii K. Stadler, warianty patogenne o wysokiej lub umiarkowanej penetracji, które mogą mieć znaczenie dla strategii leczenia, wykryto łącznie u około 9,7% wszystkich uczestników. Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Cancer Discovery zaznaczyli, że dziedziczna predyspozycja do nowotworu może ujawnić się w każdym wieku oraz że testowanie genetyczne należy rozważyć u każdego pacjenta z rozpoznaniem onkologicznym.

Wśród ograniczeń badania autorzy wskazali jego przeprowadzenie w jednym dużym ośrodku onkologicznym trzeciego stopnia, nierówną reprezentację poszczególnych rodzajów nowotworów oraz fakt, że kohorta składała się głównie z osób pochodzenia europejskiego i żydowskiego aszkenazyjskiego.

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