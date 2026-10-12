Długoterminowe badanie w Hongkongu z udziałem 15 576 osób w wieku co najmniej 65 lat powiązało umiarkowane i ciężkie zaburzenia wzroku z wyższym ryzykiem późniejszego rozwoju demencji. Według News-Medical uczestników obserwowano przez okres do 16 lat.

Jak przeprowadzono badanie

Próba obejmowała Chińczyków mieszkających w społeczności, którzy na początku obserwacji nie mieli demencji. Średni wiek uczestników wynosił 74,5 roku, a 63,8% z nich stanowiły kobiety. Uczęszczali oni do 18 publicznych ośrodków zdrowia dla osób starszych w Hongkongu.

Ostrość wzroku do dali oceniano na początku badania oraz podczas kolejnych badań kontrolnych za pomocą standardowej tablicy Snellena z odległości sześciu metrów. Uczestnicy korzystali ze zwykle używanych przez siebie środków korekcji optycznej. Do rozpoznawania demencji stosowano kryteria ICD-10 lub skalę Clinical Dementia Rating, a diagnozy były niezależnie weryfikowane przez psychiatrów geriatrycznych. Stan poznawczy oceniano również testami niewymagającymi zadań wzrokowych.

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Co wykryli naukowcy

Umiarkowane i ciężkie zaburzenia wzroku były niezależnie związane z podwyższonym ryzykiem demencji. Szybsze pogarszanie się ostrości wzroku wzmacniało ten związek u osób z gorszym wzrokiem. Według szacunków badaczy ciężkie zaburzenia wzroku wiązały się z około 2,1 roku krótszym okresem życia bez demencji w czasie obserwacji w porównaniu z prawidłowym wzrokiem.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring. Autorzy zaznaczyli, że wskaźniki ostrości wzroku mogą pomagać w ocenie przyszłego ryzyka demencji, jednak korekcja wzroku nie została dotąd udowodniona jako sposób zapobiegania tej chorobie.

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