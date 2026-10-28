W Dar es Salaam w Tanzanii pożar na wysypisku Pugu Kinyamwezi trwał tydzień, pokrywając dymem sąsiednią ubogą dzielnicę. Lokalni mieszkańcy, w tym rodziny z dziećmi, zgłaszali trudności z oddychaniem z powodu gęstego dymu. Jak informuje Health Policy Watch, strażakom zajęło kilka dni opanowanie ognia.

Matka trojga dzieci Esther Kaiombo powiedziała, że obudził ją zapach palących się śmieci i obawiała się pożaru we własnym domu. Martwiła się o swoją trzyletnią córkę Elizę, która ma astmę. „Dym był tak gęsty, że mojej córce trudno było oddychać” — powiedziała Kaiombo.

Przepełnione wysypisko

Według rady miejskiej Dar es Salaam miasto liczące ponad 6 mln mieszkańców wytwarza każdego dnia około 5 600 ton odpadów, jednak oficjalnie zbieranych jest mniej niż 40% tej ilości. Wysypisko Pugu Kinyamwezi zajmuje 65 hektarów i każdego dnia przyjmuje około 2 500 ton zmieszanych odpadów, co przekracza jego możliwości.

Philip Benno, szef dyrekcji gospodarki odpadami rady miejskiej, powiedział, że odpady organiczne uwalniają metan, który w porze suchej często powoduje pożary. Jak zaznaczył, władze szukają inwestorów, aby zmodernizować obiekt i przekształcić go w składowisko sanitarne z możliwością produkcji energii z odpadów. Jednocześnie analitycy polityki wskazują na przeszkody regulacyjne i opóźnienia w mechanizmach partnerstwa publiczno-prywatnego.

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Zanieczyszczenie powietrza i zagrożenia dla zdrowia

Badanie Dar es Salaam Institute of Technology oraz Stockholm Environment Institute, przeprowadzone na 14 stacjach monitoringu od maja 2021 roku do lutego 2022 roku, zarejestrowało dobowe stężenia drobnego pyłu PM2.5 sięgające 130,45 mikrograma na metr sześcienny. Na stacji Pugu Dampo wskaźnik był niemal dziewięć razy wyższy od zalecanego przez WHO poziomu 15 mikrogramów na metr sześcienny w ciągu 24 godzin.

Daniela Tarimo, lekarka ze szpitala rejonowego Kivule, poinformowała, że podczas pożarów na wysypisku rośnie liczba dzieci zgłaszających się z ostrymi napadami astmy, zapaleniem oskrzeli i infekcjami górnych dróg oddechowych. Jak powiedziała, zapasy leków rozszerzających oskrzela i pediatrycznych zestawów do nebulizacji w lokalnych klinikach mogą szybko się wyczerpywać podczas długotrwałych epizodów zadymienia.

Eksperci wzywają do rozszerzenia monitoringu jakości powietrza w miastach Tanzanii, publicznego udostępniania jego wyników oraz wyposażenia otwartych wysypisk w systemy właściwego gospodarowania odpadami i zbierania metanu.

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