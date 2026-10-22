W 2026 roku kwota, którą pracownicy płacą w składkach za rodzinny plan ubezpieczenia zdrowotnego, wzrosła o 9% i wynosi średnio 7471 dolarów. Dane te zawiera badanie KFF dotyczące świadczeń zdrowotnych oferowanych przez pracodawców, o którym informuje STAT News. Badanie dotyczy ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej za pośrednictwem pracy.

Wzrost przekroczył wskaźniki z poprzednich lat

Tegoroczny wzrost składek przekroczył tempo odnotowane przez KFF w poprzednich latach. Organizacja wcześniej informowała o wzroście o 6% i 7%. Pracownicy małych przedsiębiorstw spotkali się z jeszcze większym wzrostem kosztów rodzinnej ochrony ubezpieczeniowej.

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Pracodawcy pokrywają większą część kosztów

Według STAT News wzrost składek ubezpieczeniowych jest w dużej mierze związany z ogólnym wzrostem kosztów opieki zdrowotnej. Jednocześnie pracodawcy obecnie pokrywają większą część tego wzrostu kosztów. W materiale zaznaczono, że koszty ubezpieczenia zdrowotnego rosną szybciej dla osób objętych ochroną za pośrednictwem pracy.

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