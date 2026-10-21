Lek spowolnił wzrost guzów u myszy w badaniu raka płuc — News-Medical

Zespół kierowany przez specjalistów z UTHealth Houston zidentyfikował potencjalny cel leczenia określonego podtypu niedrobnokomórkowego raka płuc. W modelach mysich lek zmniejszający zależność komórek nowotworowych od enzymu fosfolipazy D1 (PLD1) istotnie spowolnił wzrost guzów bez innych negatywnych skutków dla zdrowia zwierząt, podaje News-Medical.

Rola PLD1

Pracami kierował Xiaochao Tan, profesor nadzwyczajny na Wydziale Biologii Integratywnej i Farmakologii w McGovern Medical School przy UTHealth Houston. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

Naukowcy badali rolę aparatu Golgiego w określonym podtypie niedrobnokomórkowego raka płuc. Jest to najczęstszy rodzaj raka płuc, który często diagnozuje się dopiero po rozprzestrzenieniu się choroby na inne części organizmu. Aparat Golgiego modyfikuje, sortuje i pakuje białka do transportu do innych części komórki lub do wydzielania na zewnątrz.

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Region 3q chromosomu

We wcześniejszych pracach zespół ustalił, że komórki raka płuc mają dodatkowe kopie regionu 3q chromosomu 3, który koduje kilka białek związanych z aparatem Golgiego. W nowym badaniu w tym regionie zidentyfikowano gen kodujący enzym PLD1.

Według autorów komórki nowotworowe wytwarzają niezwykle wysokie poziomy PLD1 i przez aparat Golgiego uwalniają substancje sprzyjające wzrostowi i przeżyciu guzów. Wyniki eksperymentów na myszach wskazują, że oddziaływanie na mechanizm wydzielniczy aparatu Golgiego może być obiecującym kierunkiem badań nad leczeniem różnych rodzajów raka.

Autorzy zauważyli również, że dodatkowe kopie regionu 3q chromosomu 3 występują w raku głowy i szyi, a także w raku przełyku. Dlatego, według ich oceny, takie podejście może potencjalnie być przydatne również w przypadku tych nowotworów.

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