Anne George, profesor Katedry Biologii Jamy Ustnej w College of Dentistry Uniwersytetu Illinois w Chicago, otrzymała grant w wysokości 1,2 mln dolarów od Narodowego Instytutu Badań Stomatologicznych i Twarzoczaszki, będącego częścią Narodowych Instytutów Zdrowia USA. Środki zostaną przeznaczone na badanie białka dentynofosfoforyny, które w przyszłości może zostać wykorzystane do odbudowy zębiny w uszkodzonych zębach, informuje News-Medical.

Białko w strukturze zęba

Dentynofosfoforyna występuje głównie w zębinie — zmineralizowanej tkance, która stanowi większość zęba pod szkliwem. Źródło określa ją jako najbardziej kwaśne białko w przyrodzie. Pomaga w wapnieniu macierzy białkowej, z której powstaje zębina.

Zespół George planuje ustalić, jak to białko pomaga odontoblastom — komórkom tworzącym zębinę — oraz komórkom macierzystym miazgi zęba przetrwać w środowisku o wysokim poziomie wapnia. Badacze sugerują, że białko może chronić te komórki i zachowywać ich zdolność do tworzenia zdrowej tkanki zęba przez cały okres jego istnienia.

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Rola autofagii

Nowy projekt skupi się na roli dentynofosfoforyny w autofagii — procesie komórkowym, podczas którego komórka usuwa stare lub uszkodzone składniki i poddaje je recyklingowi. W miazdze zęba, miękkiej żywej centralnej części zęba, mechanizm ten może pełnić ważną funkcję ochronną podczas stanu zapalnego lub urazu.

Naukowcy uważają, że białko może pomagać komórkom macierzystym miazgi przezwyciężać stres związany z wapniem, przetrwać i przekształcać się w komórki odpowiedzialne za tworzenie zębiny. Badanie połączy pracę z ludzkimi komórkami macierzystymi miazgi zęba oraz modelami zwierzęcymi, aby zbadać szlaki molekularne regulujące autofagię i regenerację tkanek.

Możliwa odbudowa zębiny

Według George współczesne metody leczenia stomatologicznego polegają przede wszystkim na usuwaniu defektów, w tym ubytków próchnicowych, i powstrzymywaniu ich rozprzestrzeniania się. Jej grupa bada możliwość wykorzystania takich białek w rusztowaniu, które można umieścić w ubytku zęba, aby odbudować zębinę. Celem tego podejścia jest stworzenie żywej macierzy zdolnej do ograniczania rozprzestrzeniania się próchnicy i zachowania funkcji zęba.

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