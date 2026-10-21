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Profil 67 metabolitów powiązano z niższą śmiertelnością w czterech kohortach — News-Medical

UA.NEWS 21 października 2026 04:04
Profil 67 metabolitów powiązano z niższą śmiertelnością w czterech kohortach — News-Medical

W Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych uczestnicy z wyższymi wynikami profilu metabolitów związanego z dietą śródziemnomorską mieli o 23% niższe względne ryzyko śmierci w porównaniu z osobami z najniższymi wynikami. Taki związek wykryto w hiszpańskim badaniu PREDIMED oraz w trzech niezależnych kohortach w USA, informuje News-Medical.

Analiza krwi i długotrwała obserwacja

Naukowcy wykorzystali wcześniej opracowany i zwalidowany wskaźnik składający się z 67 metabolitów w osoczu krwi. Zastosowano go do oceny przestrzegania diety śródziemnomorskiej, która obejmuje oliwę z oliwek, warzywa, owoce, rośliny strączkowe, orzechy i ryby. Taki marker biologiczny może uzupełniać dane z kwestionariuszy żywieniowych, w których uczestnicy samodzielnie informują o swojej diecie.

W PREDIMED przeanalizowano dane 1880 uczestników z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, którzy na początku badania nie mieli chorób sercowo-naczyniowych. Średni okres obserwacji wyniósł około 13,2 roku. Osoby z najwyższej jednej trzeciej wyników profilu metabolitów miały o 23% niższe względne ryzyko śmierci niż uczestnicy z najniższej jednej trzeciej. Wzrost wskaźnika o jedno odchylenie standardowe wiązał się z obniżeniem względnego ryzyka śmierci o 19%.

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Wyniki w amerykańskich kohortach

Wnioski sprawdzono na danych 12 704 uczestników badań Nurses’ Health Studies I i II oraz Health Professionals Follow-up Study w Stanach Zjednoczonych. W ciągu średniego okresu obserwacji wynoszącego 25 lat zarejestrowano 4111 zgonów, w tym 845 z powodu chorób sercowo-naczyniowych i 1231 z powodu raka. Uczestnicy z najwyższej jednej piątej wyników również mieli o 23% niższe względne ryzyko śmierci niż osoby z najniższej jednej piątej.

Wyższe wyniki profilu w obu próbach wiązały się także z niższą śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych. Jednocześnie po pełnym uwzględnieniu czynników związek ze śmiertelnością z powodu raka nie był istotny statystycznie. Autorzy podkreślili, że analiza miała charakter obserwacyjny, dlatego wyniki nie dowodzą, że zmiana diety lub podniesienie wskaźnika metabolitów bezpośrednio obniża śmiertelność.

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