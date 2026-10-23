W prospektywnym badaniu stosowanie standaryzowanego protokołu ROCKY podczas biopsji nerek u pacjentów z wcześniej określonymi cechami wysokiego ryzyka powiązano z niską częstością ciężkich powikłań. Wyniki, które zostaną przedstawione podczas konferencji ASN Kidney Week 2026, odbywającej się od 22 do 25 października, opisuje News-Medical.

Wyniki z ponad tysiąca procedur

Badanie objęło 1 096 biopsji nerek wykonanych u pacjentów z wcześniej określonymi czynnikami wysokiego ryzyka. Ciężkie powikłania odnotowano w 0,8% przypadków. W badaniu nie odnotowano przypadków usunięcia nerki ani zgonów związanych z procedurą.

Częstość ciężkich powikłań nie różniła się istotnie statystycznie między biopsjami wykonywanymi u pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych. Autorzy poinformowali również, że we wszystkich procedurach osiągnięto dokładność diagnostyczną.

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Co obejmuje protokół

ROCKY to skrót od Renal-biopsy Optimized Care and Knowledge Yielding safety. Łączy on ustrukturyzowane etapy oceny pacjenta przed biopsją, korektę czynników ryzyka, wykonywanie procedury pod kontrolą ultrasonografii oraz systematyczną obserwację po jej przeprowadzeniu.

Według badaczy starszy wiek, zaburzenia funkcji nerek, przyjmowanie leków przeciwpłytkowych lub przeciwzakrzepowych nie były niezależnie związane z ciężkimi powikłaniami. Autor korespondencyjny badania, Dario Roccatello z Uniwersytetu Turyńskiego, zaznaczył, że standaryzowane podejście może rozszerzyć dostęp do biopsji dla pacjentów, którym wcześniej mogła ona nie być wykonywana ze względu na wiek, otyłość, dializy, leczenie przeciwzakrzepowe lub cechy anatomiczne.

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