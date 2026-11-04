Badacze z Mass General Brigham doszli do wniosku, że ocena bezdechu sennego na podstawie danych z pulsoksymetrii może nie uwzględniać części zaburzeń oddychania u czarnoskórych uczestników. Jak informuje News-Medical, może to potencjalnie wpływać na określanie ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego i klasyfikację stanu.

Różnica w rejestrowaniu epizodów

W badaniach snu spadki poziomu tlenu we krwi, mierzone przez pulsoksymetr, wykorzystuje się do określania zaburzeń oddychania uwzględnianych przy ocenie ciężkości bezdechu. Naukowcy przeanalizowali dane z dwóch niezależnych kohort — Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis oraz Sleep Heart Health Study.

Porównali wskaźniki ciężkości oparte na obniżeniu wysycenia krwi tlenem z dwoma wskaźnikami niezależnymi od saturacji: przepływem powietrza i reakcją rytmu serca. Odsetek zdarzeń określonych na podstawie przepływu powietrza i spełniających kryterium 4-procentowego spadku saturacji był o 21% niższy wśród czarnoskórych uczestników kohorty MESA oraz o 20% niższy w badaniu SHHS niż wśród białych uczestników.

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Wskaźniki rytmu serca

Ocena oparta na reakcji rytmu serca nie wykazała podobnej różnicy rasowej. Zdaniem badaczy sugeruje to, że rozbieżność może być związana z oceną poziomu tlenu, a nie z mniejszą liczbą samych zaburzeń oddychania.

Wskaźnik ciężkości oparty na rytmie serca był również związany ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi lub zgonem wśród czarnoskórych uczestników w obu kohortach. Jednocześnie wskaźniki oparte na poziomie tlenu nie miały statystycznie istotnego związku z takimi skutkami. Autorzy podkreślili, że nie proponują różnych progów diagnostycznych zależnie od rasy, lecz wskazują na potrzebę dokładnych i wiarygodnych pomiarów dla wszystkich pacjentów.

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