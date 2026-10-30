Czteroletnie badanie, które objęło prawie 7 tys. uczestników ankiet oraz 177 dzieci testowanych indywidualnie, powiązało wczesne lekcje pływania z lepszymi wynikami w nauce i rozwoju społecznym. Jak informuje News-Medical, wnioski z badania przeanalizowała i rozwinęła emerytowana profesor Uniwersytetu w Canberze Robyn Jorgensen w książce Why Young Children Should Learn to Swim.

Wyniki oceny

Badacze zastosowali skale rozwoju umiejętności motorycznych Peabody Developmental Motor Scales oraz testy Woodcock-Johnson III, których wyniki zestawiono z danymi z krajowego spisu ludności. Według badania dzieci poniżej piątego roku życia, które uczęszczały na zajęcia pływania, mogły wyprzedzać normy wiekowe w zakresie umiejętności czytania i pisania, liczenia oraz zdolności wykonywania poleceń o 5–18 miesięcy. W materiale zaznaczono, że tendencja ta była widoczna niezależnie od statusu społeczno-ekonomicznego rodzin.

Jorgensen podkreśliła, że wyniki te nie oznaczają, iż dzieci uczące się pływać są z natury mądrzejsze. Jej zdaniem lekcje pomagają kształtować umiejętności, które można wykorzystywać w szkole. Na przykład gdy dziecko liczy ruchy nóg razem z instruktorem, opanowuje sekwencję liczb oraz zależność między liczbą a przedmiotem.

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Koszt i dostępność lekcji

Autorka zwróciła również uwagę na nierówny dostęp do zajęć. Koszt lekcji nazwała największą przeszkodą w uczestnictwie, ponieważ większość szkół pływania działa jako placówki komercyjne. Według jej analizy problem dostępności jest szczególnie dotkliwy w USA i Chinach, gdzie na regularne lekcje mogą sobie pozwolić jedynie zamożne rodziny.

Oddalenie geograficzne również utrudnia dostęp do basenów. W Australii rodziny z odległych gospodarstw rolnych muszą czasem pokonać setki kilometrów do najbliższego basenu. Jorgensen wezwała rządy do rozważenia dotacji lub programów pływackich dla rodzin, których nie stać na lekcje, zaznaczając, że wysokiej jakości zajęcia mogą pomóc dzieciom przygotować się do pierwszych lat nauki w szkole.

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