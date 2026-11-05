W USA naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco ustalili, że u pacjentów z chorobą Alzheimera o wczesnym początku złogi białka tau są bardziej rozległe, a jego gromadzenie zachodzi ponad dwukrotnie szybciej niż u osób z późnym początkiem choroby. Objawy wczesnej postaci choroby pojawiają się przed 65. rokiem życia. O wynikach badania informuje News-Medical.

Naukowcy zauważyli, że w przypadku wczesnego początku choroby tau rozprzestrzenia się w wielu obszarach mózgu. Ich zdaniem może to wyjaśniać, dlaczego ta postać Alzheimera zwykle postępuje szybciej i częściej towarzyszą jej nietypowe zespoły dotyczące mowy, zdolności wzrokowo-przestrzennych i funkcji wykonawczych.

Dane ponad 600 pacjentów

Autorzy pracy przeanalizowali dane 390 uczestników Longitudinal Early-Onset Alzheimer’s Disease Study, których średni wiek wynosił 59 lat, a także 211 pacjentów z późnym początkiem choroby z Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, których średni wiek wynosił 78 lat. Wszyscy uczestnicy mieli łagodne zaburzenia poznawcze lub łagodne otępienie związane z chorobą Alzheimera i przeszli badania PET, które wykazały nagromadzenie amyloidu.

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U części uczestników ponownie wykonano badanie tau-PET przy średnim okresie obserwacji wynoszącym od dwóch do trzech lat, co umożliwiło śledzenie zmian w czasie. Wśród pacjentów z wczesnym początkiem choroby co piąty miał objawy, w których zaburzenia pamięci nie były dominującym symptomem. Jednocześnie ponad 99% pacjentów z późnym początkiem choroby, dla których dostępne były dane o objawach, miało postać z dominującymi zaburzeniami pamięci.

Nietypowe objawy i kwestie leczenia

Według jednego ze starszych autorów, Renauda La Joie, niektórzy pacjenci z wczesną postacią choroby mogą mieć trudności z interpretacją tego, co widzą, mimo prawidłowych wyników badania oczu, z oceną odległości lub czytaniem. Inni mogą mieć problemy z doborem słów, rozumieniem długich zdań, uwagą, planowaniem, rozwiązywaniem problemów i przystosowaniem się do zmian.

Badanie opublikowano 4 listopada w czasopiśmie Science Translational Medicine przy wsparciu amerykańskiego Narodowego Instytutu Starzenia się. Znane mutacje wywołujące chorobę były kryterium wykluczenia z pracy. Autorzy podkreślili, że różnice między wczesną a późną postacią były znacznie wyraźniejsze w przypadku tau niż amyloidu. Badanie nie testowało leczenia, jednak naukowcy przypuścili, że pacjenci z wczesnym początkiem choroby mogą być kandydatami do badań klinicznych łączonych podejść ukierunkowanych zarówno na amyloid, jak i tau.

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