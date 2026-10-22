Przywrócenie prawidłowego rytmu serca w ciągu ośmiu tygodni po udarze niedokrwiennym wiąże się z niższym ryzykiem ponownego udaru lub zatorowości systemowej u pacjentów z migotaniem przedsionków. Do takiego wniosku doszli autorzy badania opublikowanego 21 października 2026 roku w czasopiśmie Neurology, informuje News-Medical.

Dane z badania

Naukowcy przeanalizowali dane 14 355 hospitalizowanych pacjentów z udarem niedokrwiennym i migotaniem przedsionków. Ich średni wiek wynosił 83 lata. Wczesną kontrolę rytmu zastosowano u 268 uczestników, czyli 2% badanej próby: 206 leczono farmakologicznie, 68 przeszło ablację cewnikową, a kolejne 32 — kardiowersję elektryczną. Część pacjentów otrzymała więcej niż jeden rodzaj leczenia.

W ciągu 23 583 osobolat obserwacji ponowny udar niedokrwienny lub zatorowość systemowa wystąpiły u 1 257 uczestników. Wśród nich 13 osób otrzymało wczesną kontrolę rytmu, a 1 244 — nie. W analizie autorzy uwzględnili różnice między grupami, w tym choroby współistniejące, stopień kruchości organizmu oraz ciężkość udaru.

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Wyniki i ograniczenia

W ciągu pięciu lat ryzyko ponownego udaru lub zatorowości systemowej wyniosło 8% w grupie wczesnej kontroli rytmu, wobec 14% wśród osób, które nie otrzymały takiego leczenia. Autorzy powiązali wczesne przywrócenie rytmu ze zmniejszeniem ryzyka udaru lub zatorowości o 44% oraz ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny o 28%.

Jeden z autorów pracy, Yuichi Imanaka z Uniwersytetu w Kioto, zaznaczył, że po udarze niedokrwiennym przepisuje się antykoagulanty, aby zapobiegać nawrotom, a wczesna kontrola rytmu może być kolejną strategią profilaktyczną. Jednocześnie badanie nie dowodzi, że to właśnie kontrola rytmu zapobiega ponownemu udarowi, lecz jedynie wskazuje na związek. Autorzy wskazali również jako ograniczenie niewielką liczbę uczestników, którzy otrzymali takie leczenie, i zaznaczyli potrzebę badań w większych grupach.

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