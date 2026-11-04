W stanie Massachusetts w USA obszary z najniższymi ocenami na historycznych mapach redliningu miały o 86% wyższą roczną śmiertelność z powodu przedawkowań związanych z opioidami niż obszary z najwyższymi ocenami. Poinformował o tym News-Medical, opisując badanie naukowców z Boston Medical Center.

Dane z badania

Naukowcy przeanalizowali 326 okręgów spisowych w Massachusetts, dla których dostępne były wystarczające dane z historycznych map. W tych okręgach w latach 2015–2019 zmarło 1829 dorosłych z powodu przedawkowań związanych z opioidami.

W porównaniu z okręgami kategorii „najlepsze” skorygowane wskaźniki śmiertelności były o 53% wyższe na obszarach kategorii „nadal pożądane” oraz o 61% wyższe na obszarach oznaczonych jako podupadające. Różnice pozostały istotne statystycznie po uwzględnieniu składu rasowego i etnicznego, struktury wiekowej ludności dzielnic oraz wskaźnika wrażliwości społecznej.

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Kontekst historyczny

Mapy redliningu zostały stworzone w latach 30. XX wieku przez Home Owners’ Loan Corporation. Oceniały dzielnice od „najlepszych” do „niebezpiecznych” według kryteriów odzwierciedlających dyskryminacyjne praktyki kredytowe i stawiających w niekorzystnej sytuacji czarnoskóre społeczności oraz społeczności imigrantów. Naukowcy zaznaczyli, że takie oceny przyczyniły się do długotrwałego niedoinwestowania dzielnic.

Autorzy podkreślili, że analiza wykazała związek między historycznymi ocenami redliningu a śmiertelnością z powodu przedawkowań, lecz nie dowodzi, iż to sam redlining spowodował tę różnicę. Badanie nie obejmowało także społeczności pozamiejskich, którym nie przydzielano historycznych ocen.

Zdaniem badaczy inwestycje w mieszkalnictwo, możliwości ekonomiczne, dostęp do opieki zdrowotnej i zasoby społeczności mogą odegrać rolę w zmniejszeniu ryzyka przedawkowań. Według Departamentu Zdrowia Publicznego Massachusetts łączna liczba zgonów z powodu przedawkowań związanych z opioidami w stanie spadła niemal o 60% w latach 2022–2025 i po raz pierwszy od ponad dekady obniżyła się poniżej 1000.

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