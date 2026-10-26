Rzymskie panowanie spowodowało w Iberii większe zmiany w składzie genetycznym ludności niż migracje wczesnego średniowiecza. Do takiego wniosku doszli autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie Cell, o którym informuje News-Medical. Naukowcy wykryli istotny udział komponentów pochodzenia związanych ze wschodnim regionem Morza Śródziemnego i Afryką Północną w okresie rzymskim.

DNA 243 osób

Badacze przeanalizowali DNA 243 osób, które żyły w Iberii między 100 a 800 rokiem n.e., oraz uwzględnili dane kolejnych 58 osób z wcześniejszych prac. Szczątki wykorzystane w nowej analizie pochodziły z 31 stanowisk archeologicznych reprezentujących różne środowiska kulturowe, w tym społeczności o cechach hispano-rzymskich i germańskich.

Komponent pochodzenia związany ze wschodnim regionem Morza Śródziemnego wykryto u 55 z 66 badanych osób z okresu rzymskiego, czyli u 83%. Jego średni udział wahał się od 4,1% w Augusta Emerita do 34,6% w południowo-wschodniej Iberii. Jednocześnie wyraźny związek genetyczny konkretnie z Półwyspem Apenińskim występował rzadko. Dane genetyczne nie pozwalają ustalić, czy ten komponent pochodzenia dotarł bezpośrednio ze wschodniego regionu Morza Śródziemnego, czy przez inne części Cesarstwa Rzymskiego.

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Wkład północnoafrykański i północnoeuropejski

Komponent północnoafrykański był również powszechny w okresie rzymskim i późnej starożytności. W południowo-wschodniej Iberii odnotowano go u 33 z 34 osób z czasów rzymskich, a średni udział wynosił 26,9%. W chrześcijańskiej bazylice Cortijo Coracho 29 z 30 badanych osób miało ten komponent, zazwyczaj wraz z lokalnym iberyjskim i wschodniośródziemnomorskim.

W okresie wędrówek ludów częściej występował komponent związany z Europą Środkową i Północną: wykryto go u 53 ze 164 osób, wobec sześciu z 66 w czasach rzymskich. Na cmentarzyskach z germańskimi cechami kulturowymi ludzie o przeważająco takim pochodzeniu żyli obok tych, którzy zachowali hispano-rzymski profil genetyczny; badacze odnotowali mieszanie się tych grup. Wśród znalezisk było dwoje rodzeństwa z całkowicie środkowo- i północnoeuropejskim komponentem, pochowane w odległości około 725 kilometrów od siebie wzdłuż sieci rzymskich dróg.

Autorzy podkreślają, że ograniczona liczba próbek z epoki żelaza i wczesnego okresu rzymskiego zawęża możliwości formułowania wniosków. Dalsze badania mogą połączyć analizę starożytnego DNA z danymi izotopowymi, aby dokładniej prześledzić przemieszczanie się ludzi między Iberią a Afryką Północną.

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