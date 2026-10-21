W Stanach Zjednoczonych rozszerzenie ulgi podatkowej od dochodów z pracy (EITC) w latach 90. mogło mieć niezamierzone konsekwencje dla rozwoju dzieci samotnych matek. Wynika to z badania, o którym informuje News-Medical.

Wyniki analizy

Autor przeanalizował dane z badań ankietowych matek i dzieci z lat 1990–1996. Po rozszerzeniu EITC łączne wyniki z matematyki i czytania dzieci samotnych matek były niższe o 0,14 odchylenia standardowego w porównaniu z wynikami dzieci matek zamężnych.

Wśród młodszych dzieci analiza wykazała również spadek wczesnego rozwoju motorycznego i społecznego o 0,68 odchylenia standardowego. Źródło zaznaczyło, że wniosek ten opiera się na mniejszej próbie, dlatego należy interpretować go ostrożnie.

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Zatrudnienie i czas z dziećmi

Podczas reform systemu wsparcia społecznego w USA rozszerzono EITC, aby wesprzeć rodziny o niskich dochodach, a jednocześnie nie osłabiać zachęt do pracy. Wyższe zarobki uprawniały do większego świadczenia, a samotne matki miały silniejsze zachęty do podjęcia pracy niż matki zamężne.

Wzrostowi zatrudnienia samotnych matek towarzyszyło mniejsze stymulowanie poznawcze dzieci w domu oraz mniej wymagających dużych nakładów czasu interakcji rodzicielskich. Może to wskazywać, że ograniczenie kontaktu między opiekunem a dzieckiem mogło wpłynąć na wyniki.

Autor pracy, Jihyon Ko z Koreańskiego Instytutu Finansów Publicznych, zaznaczył, że w przypadku samotnych matek o niskich dochodach skrócenie czasu spędzanego z dziećmi z powodu większego zatrudnienia może w krótkiej perspektywie przeważać nad korzyściami z wyższych dochodów. Połączenie zachęt do pracy z dostępną, wysokiej jakości opieką nad dziećmi mogłoby pomóc rodzinom lepiej równoważyć pracę i czas z dziećmi.

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