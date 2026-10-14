Doustny salbutamol poprawił funkcje ruchowe i siłę mięśni u dzieci oraz nastolatków z miopatiami wrodzonymi, rzadką grupą dziedzicznych chorób mięśni. O wynikach badania informuje News-Medical.

Badanie z udziałem 18 pacjentów

W badaniu wzięło udział 18 osób w wieku od 6 do 16 lat z genetycznie potwierdzonymi miopatiami wrodzonymi. Uczestników losowo podzielono na dwie grupy: jedna przez 24 tygodnie otrzymywała salbutamol jako uzupełnienie standardowego leczenia, a druga wyłącznie standardowe leczenie. Następnie grupy zamieniły się schematami leczenia, co umożliwiło porównanie wyników dla każdego uczestnika.

Po okresie przyjmowania salbutamolu wyniki funkcji motorycznych były wyższe niż przy standardowym leczeniu. Średnia różnica wyniosła 3,61 punktu w standaryzowanej skali MFM-32. Siła chwytu dominującej ręki wzrosła o około 1,5 kg. Badacze odnotowali również wzrost siły w innych grupach mięśni, jednak wyniki te nie były istotne statystycznie.

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Szybszy chód i lepsza funkcja płuc

U 11 uczestników, którzy mogli chodzić, dystans w sześciominutowym teście chodu zwiększył się średnio z 435 do 473 metrów. Czas potrzebny na podniesienie się z podłogi do pozycji stojącej skrócił się średnio z 8,29 do 6,39 sekundy.

Poprawiła się również funkcja płuc: natężona pojemność życiowa płuc była średnio o około 0,2 litra większa podczas leczenia salbutamolem. Leczenie było dobrze tolerowane i nie odnotowano poważnych działań niepożądanych.

Salbutamol od dawna stosuje się w astmie, a przy podawaniu doustnym wpływa on również na mięśnie szkieletowe, w tym może stymulować syntezę białek mięśniowych. Autorzy zaznaczają, że wyniki wymagają potwierdzenia w większych międzynarodowych badaniach z dłuższym leczeniem i dalszą obserwacją. Praca została opublikowana w czasopiśmie eClinicalMedicine, należącym do grupy wydawnictw The Lancet.

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