Połączenie samotności i izolacji społecznej wiąże się ze skróceniem oczekiwanej liczby lat życia bez depresji i lęku, wynika z badania obserwacyjnego naukowców z Uniwersytetu Tulane. Jak podaje ScienceDaily, mężczyźni, którzy doświadczali zarówno samotności, jak i izolacji społecznej, mieli średnio o 5,8 roku mniej życia bez tych zaburzeń psychicznych w porównaniu z osobami, u których nie występował żaden z tych czynników.

Dane ponad 277 tysięcy uczestników

Naukowcy przeanalizowali dane 277 489 osób w wieku od 40 do 69 lat. Na początku okresu obserwacji uczestnicy nie mieli siedmiu głównych chorób przewlekłych: cukrzycy, chorób serca i płuc, demencji, raka, depresji ani lęku.

Naukowcy przyjęli wiek 50 lat jako punkt odniesienia i obliczyli, jak samotność oraz izolacja wiązały się z oczekiwaną długością życia bez wymienionych chorób. U kobiet połączenie tych dwóch czynników wiązało się ze skróceniem okresu życia bez zaburzeń psychicznych o około 3,7 roku.

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Wpływ na zdrowie fizyczne był mniejszy

Związek zaobserwowano również w przypadku chorób fizycznych, choć był on mniej wyraźny. Kobiety, które jednocześnie doświadczały samotności i izolacji społecznej, miały o 2,4 roku mniej życia bez chorób fizycznych. W przypadku mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 1,7 roku.

Autorzy rozróżnili dwa pojęcia: izolacja społeczna oznacza obiektywny brak więzi społecznych, natomiast samotność opisuje subiektywne niezadowolenie z jakości relacji, niezależnie od liczby kontaktów.

Zdrowsze nawyki — lepsze odżywianie, aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu i zaprzestanie palenia — wyraźnie zmniejszały utratę lat życia bez chorób związaną z izolacją społeczną. Jednocześnie taki styl życia nie zmniejszał istotnie dodatkowego ryzyka związanego konkretnie z poczuciem samotności. Badacze planują badać inne grupy ludności oraz przeprowadzić badania kliniczne, aby sprawdzić przyczynowy charakter wykrytych związków.

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