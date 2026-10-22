Sejm Polski uchwalił ustawę wprowadzającą ograniczenia czasu pracy i wynagrodzeń pracowników medycznych. Łączny wymiar pracy medyków nie będzie mógł przekraczać równowartości dwóch pełnych etatów, informuje Interia.

Ograniczenia pracy w kilku placówkach

Nowe zasady będą dotyczyć lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów i ratowników medycznych. Mają być zatrudniani co najmniej na pół etatu. Aby rozpocząć pracę u innego świadczeniodawcy, pracownik będzie potrzebował zgody obecnego pracodawcy.

Ograniczenia mają obejmować całkowity czas pracy medyków, a nie tylko zatrudnienie w jednej placówce ochrony zdrowia.

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Maksymalne wynagrodzenie godzinowe i miesięczne

Ustawa przewiduje również maksymalną stawkę godzinową dla medyków na poziomie jednej dwudziestej minimalnego wynagrodzenia brutto. Obecnie wynosi ona około 240 polskich złotych.

W przypadku pracy na dwóch etatach miesięczne wynagrodzenie nie powinno przekraczać 16 minimalnych wynagrodzeń brutto — około 76 900 złotych. Według Interii przyjęcie dokumentu było między innymi konsekwencją skandalu w Szpitalu Południowym.

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