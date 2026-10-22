Semaglutyd i teduglutyd zmniejszyły ostre uszkodzenie jelit o podłożu immunologicznym w eksperymentach na myszach. Naukowcy badali reakcję zwierząt na aktywację limfocytów T przeciwciałami przeciw CD3ε i ustalili, że szlaki sygnałowe receptorów GLP-1 i GLP-2 pomagają chronić błonę śluzową jelit. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Cell Reports Medicine informuje News-Medical.

Różne role receptorów hormonalnych

U myszy pozbawionych receptorów GLP-1 lub GLP-2 uszkodzenie jelit po aktywacji limfocytów T było silniejsze, jednak objawy się różniły. Niedobór GLP-1R wiązał się z intensywniejszym stanem zapalnym i bardziej wyraźnymi zmianami histologicznymi. Utracie GLP-2R towarzyszyło zmniejszenie wysokości kosmków jelitowych, niższa proliferacja komórek krypt oraz utrata komórek Panetha, które uczestniczą w ochronie jelit.

Myszy z selektywnie wyłączoną w jelitach ekspresją proglukagonu — prekursora GLP-1 i GLP-2 — również były bardziej podatne na uszkodzenia. Odnotowano u nich zwiększoną przepuszczalność jelit, większą utratę krypt, mniejszą masę jelita cienkiego oraz wolniejsze odzyskiwanie masy ciała po oddziaływaniu immunologicznym.

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Działanie dwóch leków

U myszy z selektywnie usuniętą w jelitach ekspresją proglukagonu po podaniu przeciwciał anty-CD3ε semaglutyd, agonista receptora GLP-1, obniżał stężenia cytokin zapalnych we krwi i zwiększał ekspresję genów związanych z komórkami Panetha oraz aktywnością nabłonka jelitowego. Teduglutyd, który aktywuje receptor GLP-2, częściowo przywracał stosunek masy jelita cienkiego do jego długości, zmniejszał poziomy cytokin jelitowych, naciekanie neutrofili oraz uszkodzenie tkanek.

Połączenie leków również obniżało ogólnoustrojowe markery stanu zapalnego, przywracało gęstość krypt w jelicie krętym i łagodziło histologiczne oznaki uszkodzenia. Jednocześnie naukowcy nie ustalili, czy połączenie semaglutydu i teduglutydu daje przewagę nad stosowaniem każdego z leków osobno.

Eksperymenty były krótkotrwałe i przeprowadzono je na młodych samcach myszy z wykorzystaniem modelu ostrego uszkodzenia jelit. Dlatego uzyskane wyniki nie oznaczają, że taki efekt zostanie odtworzony u ludzi z chorobami jelit.

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