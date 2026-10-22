W Stanach Zjednoczonych zdarzenia sercowe stanowiły 43% spośród 3401 zgonów strażaków podczas pełnienia obowiązków służbowych, odnotowanych w latach 1990–2025. Do takich wniosków doszli badacze z Cedars-Sinai Health Sciences University, którzy przeanalizowali rejestry Amerykańskiej Administracji Pożarnictwa, informuje News-Medical.

Odsetek zgonów rósł

Osobno naukowcy przeanalizowali dane z lat 1990–2019, czyli sprzed pandemii COVID-19. W tym okresie łączna liczba zgonów strażaków na służbie malała, jednak prawdopodobieństwo, że zgon był związany z sercem, rosło o 2,2% rocznie.

Jednocześnie w całej populacji USA odsetek zgonów sercowych wśród wszystkich zgonów zmniejszał się każdego roku o 1,3%. Autorzy badania zaznaczyli, że zapobieganie zgonom z przyczyn sercowych podczas służby strażaków nie nadążało za postępem w innych obszarach bezpieczeństwa ich pracy.

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Ograniczenia corocznych badań

Badacze ustalili, że wiele zgonów na służbie było związanych z chorobą tętnic wieńcowych, czyli zwężeniem naczyń dostarczających krew do serca. Jeszcze większą liczbę przypadków powiązano ze zwiększoną masą mięśnia sercowego.

Według autorów standardowe testy wysiłkowe, które są częścią corocznych badań lekarskich strażaków, mogą nie wykrywać części stanów stwarzających ryzyko nagłej śmierci sercowej. Zwiększonej masy mięśnia sercowego nie zawsze można wykryć za pomocą takich badań: trening strażaków może sprzyjać fizjologicznym zmianom serca, które jednocześnie mogą maskować niebezpieczne zmiany patologiczne.

Badanie opublikowano w czasopiśmie JACC: Advances. Jego autorzy przypuszczają, że krajowe zalecenia dotyczące zdrowia strażaków mogą wymagać aktualizacji z uwzględnieniem badań przesiewowych pod kątem nadmiernej masy mięśnia sercowego.

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