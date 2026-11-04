Badanie z udziałem 5 423 osób w wieku 50 lat i starszych w Anglii wykazało związek między chorobami sercowo-naczyniowymi a szybszym pogarszaniem się pamięci, orientacji i innych funkcji poznawczych. Jednocześnie siła tego związku różniła się w zależności od długotrwałego poziomu objawów depresyjnych u uczestników, informuje News-Medical.

Obserwacja trwała 14 lat

Naukowcy wykorzystali dane z Angielskiego Longitudinalnego Badania Starzenia się, zebrane w latach 2004–2019. Na początku obserwacji choroby sercowo-naczyniowe, w tym dusznicę bolesną, zawał serca, niewydolność serca lub udar, miało 1 080 uczestników, czyli 19,9% badanej próby.

Uczestnicy z takimi chorobami gorzej wykonywali początkowe testy pamięci, orientacji w czasie i płynności słownej semantycznej — między innymi mieli wymienić jak najwięcej zwierząt w ciągu minuty. Po uwzględnieniu innych czynników obecność choroby sercowo-naczyniowej na początku badania wiązała się z dodatkowym rocznym spadkiem ogólnego wyniku poznawczego o 0,045 odchylenia standardowego w porównaniu z osobami bez takich chorób.

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Rola objawów depresyjnych

Badacze wyodrębnili trzy grupy: o stale niskim, umiarkowanym i wysokim poziomie objawów depresyjnych. Do pierwszej należało 76,8% uczestników, do drugiej — 18,1%, a do trzeciej — 5,1%. Częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych wzrosła z 17,5% w grupie o niskim poziomie objawów do 33,7% w grupie o wysokim poziomie.

Osoby ze stale umiarkowanymi lub wysokimi objawami depresyjnymi ogólnie miały niższe wyniki poznawcze na początku i traciły je szybciej w trakcie obserwacji. Jednocześnie dodatkowe pogorszenie ogólnego wyniku poznawczego związane z chorobami sercowo-naczyniowymi było najwyraźniejsze wśród uczestników ze stale niskim poziomem objawów — 0,051 odchylenia standardowego rocznie.

Autorzy podkreślają, że słabszy dodatkowy związek chorób sercowo-naczyniowych ze spadkiem funkcji w grupach z wyższymi objawami depresyjnymi nie oznacza lepszych wyników dla tych osób. Badanie ma charakter obserwacyjny i nie ustala związku przyczynowo-skutkowego.

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