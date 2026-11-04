Codzienne spożywanie 60 g niesolonych orzeszków ziemnych ze skórką przez 16 tygodni powiązano ze zmianą reakcji na insulinę w obszarach mózgu uczestniczących w procesach pamięci. Wynika to z randomizowanego badania kontrolowanego, o którym informuje News-Medical.

W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 60 do 75 lat. Spośród 36 zrandomizowanych uczestników badanie ukończyło 31 osób — 15 kobiet i 16 mężczyzn. Ich średni wiek wynosił 67 lat, a średni wskaźnik masy ciała — 26,7 kg/m².

Jak przeprowadzono badanie

Badanie miało schemat krzyżowy: każdy uczestnik przeszedł 16-tygodniowy okres codziennego spożywania orzeszków ziemnych oraz 16-tygodniowy okres kontrolny bez orzeszków ziemnych. Między nimi była ośmiotygodniowa przerwa. W okresie kontrolnym uczestnicy nie jedli również innych orzechów.

Pod koniec każdego etapu badacze oceniali przepływ krwi w mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego przed oraz 30 minut po podaniu insuliny w aerozolu do nosa. Zmiany mózgowego przepływu krwi po insulinie wykorzystano jako pośredni wskaźnik regionalnej reakcji mózgu na ten hormon.

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Zmiany były lokalne

Po okresie spożywania orzeszków ziemnych naukowcy odnotowali niższą odpowiedź przepływu krwi na insulinę w skupisku w prawej półkuli, obejmującym zakręt językowy, hipokamp i zakręt przyhipokampowy. Autorzy zinterpretowali to jako potencjalnie korzystną zmianę regionalnej reakcji mózgu na insulinę, podkreślili jednak, że fizjologiczne znaczenie tego wskaźnika wymaga jeszcze wyjaśnienia.

Na poziomie całego mózgu, istoty szarej, kory i struktur podkorowych nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między dwoma okresami. Badacze nie ustalili też statystycznie istotnego związku między zmianą reakcji mózgu na insulinę a wcześniej odnotowaną poprawą pamięci werbalnej rozpoznawania u uczestników.

Spożywanie orzeszków ziemnych zwiększyło całkowitą kaloryczność diety oraz udział tłuszczów nienasyconych i błonnika, jednocześnie zmniejszyło się spożycie węglowodanów, tłuszczów nasyconych i cholesterolu. Poziomy glukozy, insuliny, HOMA-IR, cholesterolu całkowitego, LDL, HDL oraz markera stanu zapalnego hsCRP nie zmieniły się istotnie. Poziom trójglicerydów był niższy w ósmym tygodniu, ale efekt ten nie utrzymał się do 16. tygodnia.

Autorzy zaznaczyli, że badanie nie miało produktu kontrolnego o takiej samej kaloryczności i składzie makroskładników. Dlatego odnotowane zmiany mogą być związane zarówno z samymi orzeszkami ziemnymi, jak i ze zmianą składu oraz wartości energetycznej diety.

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